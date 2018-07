El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, sostuvo que para Cristina Kirchner "no hay ningún otro candidato que no sea ella" para las presidenciales de 2019, lo cual "consolida el triunfo de Cambiemos".

Tras haber asegurado días que la senadora del Frente para la Victoria "va a ser candidata" presidencial, Pichetto explicó: "Yo no aliento esa candidatura. Algunos politólogos no miran la realidad. Unidad Ciudadana está en una tarea de expansión".

"Lo que digo es que, conociéndola, no hay ningún otro candidato que no sea ella y se va a repetir la historia de la provincia de Buenos Aires el año pasado", agregó el senador por Río Negro. En este contexto, evaluó que "el peronismo federal tiene que generar la fórmula electoral más allá de octubre, no puede pasar más de octubre".

"Hay que dejar de lado los devaneos y definir y entrarle de lleno a un proceso de construcción claro, preciso", consideró Pichetto al tiempo que mencionó como posibles protagonistas de ese armado a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Roberto Lavagna.