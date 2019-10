Cristina Fernández se comprometió ayer "a democratizar la economía" y pidió humildad en la gestión", durante el cierre de campaña en La Plata del postulante a la gobernación bonaerense, Axel Kicillof.

"Tengamos la inteligencia de saber que no hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo y se superan las grandes brechas de desigualdad", advirtió la ex jefa de Estado, quien pidió hacer "un inmenso esfuerzo para abrir nuestras cabezas y nuestros corazones para entender que esto que nos quieren vender como modelo ideal de sociedad en donde se quiebran los lazos de solidaridad" termina "como termina lo que está pasando" con el drama de Chile.

Finalmente señaló que "no es que estemos pidiendo un unicornio azul, ni que nos traigan nada del otro mundo, estamos simplemente intentando volver a recuperar la felicidad".