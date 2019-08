Durante un acto en la sede de La Bancaria, la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, cuestionó este mediodía al Gobierno por "falta de sensibilidad", y se comprometió a "ayudar" para que en la Argentina vuelva "un tiempo de crecimiento y felicidad".

"Es hora de que en la política se vuelva a hablar de sentimientos y sensibilidad", sostuvo durante un acto que encabezó en el marco del 13° Encuentro Nacional de Trabajadoras bancarias.

"Siento que, despojada de cualquier tipo de vanidad y de ambiciones, debo ayudar para volver a unir a los argentinos para que finalmente podamos retornar en la patria a un tiempo de crecimiento y también de felicidad", agregó durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

Al mismo tiempo aseguró que "los más agredidos por la política del Gobierno son las mujeres y las jóvenes. Es necesario tener capacidad y sensibilidad en la Casa Rosada".

Continuó cuestionando la gestión de Mauricio Macri: "Este modelo se cobra en las mujeres y los jóvenes la apropiación por unos pocos de lo que debería ser de muchos. Me preocupa la falta de sensibilidad y es hora de que en la política se vuelva a hablar de sentimientos. Se puede ser muy capaz, pero si no te importa el otro ¿de qué te sirve la capacidad?".



Asimismo, hizo referencia a la fila de más de un kilómetro para trabajar como guardiacárcel en la provincia de Buenos Aires al que calificó como "trágico", y agregó: "Con todo respeto, no parece ser algo muy vocacional".



Además cuestionó el discurso de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien justificó la cola de un kilómetro y medio porque era "para estudiar y poder ser guardiacárcel”.