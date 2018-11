La senadora nacional Cristina Kirchner encabezará hoy en el club Ferro Carril Oeste junto a la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, la primera jornada de la llamada "contracumbre" del G20, que tendrá como invitados a otras figuras del progresismo regional tal el caso del ex mandatario uruguayo José Mujica, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.

La disertación de la líder de Unidad Ciudadana en el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) tendrá lugar en el microestadio a partir de las 12.30, en tanto que Rousseff expondrá desde las 9.45, en la jornada de apertura.

El evento significará la reaparición pública de Cristina, quien tras la campaña electoral del 2017, decidió restringir sus movimientos a reuniones políticas de índole reservadas, a intervenciones en el Senado y a posteos en las redes sociales.

Del evento participarán, además, Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Juan Grabois

Se presume que en su mensaje, la ex jefa de Estado se dirigirá en duros términos a las políticas socioeconómicas del Gobierno nacional, aunque se aguarda que utilizará un tono conciliador hacia el resto de la oposición, a la que aspira aglutinar el año próximo en un frente contra Cambiemos.

En su último discurso en el marco del tratamiento del Presupuesto 2019, la principal dirigente opositora citó a Juan Domingo Perón quien a su regreso del exilio se definió como un "león herbívoro", con ánimos pacifistas y de conciliación: "Las yeguas también son herbívoras", dijo en un pasaje de su discurso, acaso anticipando una clave de lo que será su posicionamiento en la etapa pre electoral.

Las actividades se desarrollarán durante la jornada de hoy y mañana en las instalaciones del club ubicado en el barrio de Caballito, en tanto que el miércoles, jueves y viernes los encuentros se trasladarán a otras sedes de la Capital Federal como la UMET, el Centro Cultural de la Cooperación, el Teatro San Martín y la Cámara de Diputados.

Producto del calibre de los invitados a la contracumbre, ligados a corrientes del pensamiento progresista o de izquierda, y a la proximidad de la cumbre global de jefes de Estado que se celebrará a fines de mes en Buenos Aires, el evento actuará como una suerte de contrapeso.

Otro de los atractivos de la convocatoria es la presencia de García Linera, quien se presentará mañana a las 9. Lo seguirá Mujica a las 17, en tanto que Haddad hará uso de la palabra a las 20:30, compartiendo panel con quien fuera su compañera de fórmula en las recientes elecciones de Brasil, Manuela DAvila.

El repertorio de invitados incluye al líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro, al dirigente español de Podemos Juan Carlos Monedero, al ex presidente colombiano Ernesto Samper y al ex juez Baltasar Garzón.