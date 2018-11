Las voces sindicales críticas en tonos diversos desde lo político y detalles técnicos también se ciernen sobre el bono de fin de año. Los dirigentes del transporte nucleados en la CATT deliberarán el jueves sobre el tema. El jefe de Smata y referente del Frente Sindical que comanda el moyanismo, Ricardo Pignanelli lo consideró "insuficiente" porque debería alcanzar a jubilados y desocupados "pero no alcanza a cubrir la caída del salario", según consignó a la emisora Futurock. Los transportistas subrayan que no hay respuesta al reclamo que formalizaron respecto a pago extra alguno para los jubilados. Dicho tópico era uno de los puntos relevantes en la convocatoria a la huelga general que no se concretará.

Respecto de perfiles técnicos concretos, desde el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma (CTAA) su coordinador Luis Campos le expresó a BAE Negocios que "si hay un punto clave dentro de lo que se aprecia en el borrador es que los empleadores van a poder compensar este bono con los incrementos dispuestos en la revisión paritaria para este año". Se haya otorgado o no dicha mejora lo cual incluye a casi todos los sectores.

Pignanelli incluso ofreció datos duros en sus dichos respecto al escenario de muchos trabajadores al considerar que existen "20 millones de argentinos que van a estar con una situación muy precaria".

"Hoy la gente está en proceso de desesperación, porque no le alcanza", alertó. El análisis de la CTAA también se extiende al universo que detalló el mecánico al referir que el bono tendrá un mayor impacto en actividades económicas donde la crisis impacta con energía en crecimiento, así lo sustentan respecto a que con este DNU el Gobierno abre la puerta para la modificación de plazos y montos en acuerdos colectivos "muy difíciles de negociar". Si le sumamos a ello las aristas que no ocultó el empresariado respecto de la factibilidad de abonar adicional alguno, que publicó este diario, las posibilidades se alejan de cualquier visión entusiasta.

El jefe de Smata en sus apreciaciones no dudó en considerar que vivió todas las crisis del país y con esa experiencia considera a la situación actual como la peor: "Hoy tenés una banda arriba que te aprieta con los salarios y otra abajo que te aprieta con los servicios".