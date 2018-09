La Oficina Anticorrupción y la AFIP protagonizaron hoy un cruce por las Declaraciones Juradas que deben hacer anualmente los funcionarios, cuyo plazo de presentación para el período 2017 venció el 31 de agosto pasado. El organismo conducido por la ex Poder Ciudadano Laura Alonso envió una nota reclamándole que “reprocese y vuelva a transmitir de forma urgente” los datos de esos documentos para ser publicados en la web, según estableció la resolución Resolución 1695/2013.

La OA detectó “inconsistencias y/o diferencias” en los datos recibidos “respecto de la información declarada en las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales 2017”.

Ante la lectura que hicieron en el mundo sindical sobre la situación patrimonial de Cuccioli, la AFIP informó en un comunicado que “se trata de una comunicación en términos institucionales y no personales, referida a inconvenientes informáticos en el envío de los datos contenidos en las declaraciones juradas que presentan todos los funcionarios públicos obligados por ley”.

Mediante un comunicado, el ente recaudador aclaró que estuvo a cargo de la aplicación informática mediante la cual los funcionarios “deben cargar su declaración jurada ante la OA”. “Una vez completada, el sistema automáticamente envía los datos a la OA y en dicha transmisión ocurrieron los inconvenientes citados en la nota, los cuales fueron solucionados el viernes 7 de septiembre pasado”, puntualizaron en el parte de prensa.

“La declaración jurada de este funcionario no se encuentra observada por la OA”, añadieron, aunque desde el sector gremial advirtieron que “los datos que pasaron no encuadran con el formato” utilizado por la Oficina Anticorrupción.

“La van a dibujar como que fueron todos los datos de toda la AFIP”, evaluaron las fuentes sindicales.

De acuerdo a la nota enviada al jefe del ente recaudador, existen “inconsistencias” en los datos enviados o en la transmisión de la información, ya que por un lado no especificó la localidad en el rubro “inmuebles”, y por el otro, no mostró la denominación y descripción de los activos financieros que posee, al reemplazar el campo denominación por el CUIT del tipo de inversión.“en el Rubro Créditos, obligaciones negociables, debentures, en el Exterior, el campo descripción no se encuentra incluído en los datos recibidos”.

“Se ha reportado que al confeccionarse y enviarse el Formulario F-1245, el sistema multiplica por 100 la cantidad de acciones declaradas, existiendo diferencias entre la información incluida en el formulario y la declaración presentada”, reza la nota firmada por el organismo encargado de combatir la corrupción.

También se le reprocha al titular de la Afip la “falta de captura de la información de las Declaraciones Juradas de impuesto a las Ganancias y Bienes Personales”.