El acto central por el Día de la Bandera en Rosario fue finalmente encabezado por el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, quien cuestionó la ausencia de Mauricio Macri y fue duramente cruzado por la Casa Rosada, que ratificó que grupos opositores "planeaban disturbios".

"No comparto que no venga. No había ningún peligro. La seguridad estaba asegurada, incluso por las fuerzas federales que habitualmente se encargan de la custodia presidencial", protestó el mandatario santafesino tras el acto de jura de lealtad a la bandera que realizaron efectivos policiales y militares.

Además, explicó ante la prensa que la Multisectorial contra el Tarifazo, conformada por sectores del kirchnerismo, del sindicalismo y de la izquierda y que iba a movilizar al Monumento a la Bandera, está integrado por apenas medio centenar de manifestantes, por lo que negó que existiera la posibilidad de disturbios como había planteado Presidencia de la Nación.

"Compartimos la idea de no alterar un acto cívico porque nosotros consideramos que hay que priorizarlo. Ojalá que de aquí en adelante no haya más actos políticos sino institucionales. Quizá lleve un tiempo para que vuelva a ser una fiesta de la gente. No había ningún peligro", insistió respecto a su diálogo telefónico con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Pero la respuesta de la Casa Rosada no tardó en llegar: fue Frigerio, quien denunció el "cambio de postura" de Lifschitz ante los periodistas, tras asegurar que la ausencia del Presidente había sido una "sugerencia del mismo gobernador" a partir de los informes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad.

"Nos llamó muchísimo la atención el cambio de postura. Decidimos que no asista el Presidente en conjunto con las autoridades provinciales, por sugerencia del mismo gobernador. Fue una decisión del gobierno nacional y el gobierno provincial para favorecer a los vecinos rosarinos", sostuvo Frigerio.

Desde la localidad entrerriana de Pueblo Belgrano, donde encabezó otro acto por la fecha patria, el titular de la cartera política insistió en que "con motivos de tener información de la presencia de grupos que iban sólo al acto a hacer disturbios, había que reforzar la seguridad y el vallado", lo cual "iba a imposibilitar que muchos rosarinos asistieran al acto".