El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a acusar hoy a la oposición de "desfinanciar" a la provincia con la incorporación de modificaciones a la Ley Impositiva que "sólo benefician a sectores concentrados", en tanto que los opositores celebraron haber frenado la "desmesura impositiva".

"¿Cómo vas a hablar de impuestazo en una norma que no sube los impuestos y que a los sectores medios, pequeños productores y pequeños propietarios les bajaba el Inmobiliario? ¿Cómo va a ser un impuestazo si la gran mayoría paga o igual o menos?", se preguntó el gobernador en una entrevista con Télam.

Kicillof se refirió así a uno de los cuestionamientos que la oposición hacía al proyecto de Ley Impositiva 2020 desde fines de diciembre último, cuando no dio quórum en el Senado provincial para su tratamiento y se cayó la sesión.

Aquello obligó al Ejecutivo provincial a ingresar por la Cámara baja provincial una nueva versión, que contemplaba varios de los reclamos realizados por la oposición en algunas alícuotas impositivas.

"La oposición se quiso hacer un festival mediático, allá ellos. Terminaron defendiendo a los que más tienen. Usaron la mayoría que tienen (en el Senado) no para mejorar la ley sino para beneficiar a los que más tienen y desfinanciar a la provincia", afirmó.

En esa sintonía se expresó la vicegobernadora Verónica Magario, para quien los cambios al proyecto -sancionado anoche en la Legislatura provincial- "alteraron el espíritu" de la norma.

"Esta ley impositiva fiscal estaba destinada a poder empezar a trabajar rápidamente en nuestras escuelas, hospitales y en la emergencia social", afirmó Magario y agregó que con los cambios introducidos por la oposición la provincia "perderá de recaudar 10 mil millones de pesos, que repercutirán en menos escuelas y hospitales arreglados y en (menos) ayuda social".

Pese al rechazo oficial a estas modificaciones, la ministra de gobierno de la provincia, Teresa García, aseguró hoy que el gobernador Kicillof "no va a vetar ningún artículo de la ley impositiva".

En declaraciones a FM Futurock, consideró que con las modificaciones introducidas por Juntos por el Cambio "se favorece a los poderosos, a teleoperadoras de cable, agroexportadores y puertos" y advirtió: "Tendrán que hacerse cargo".

García se quejó incluso de que ya se habían hecho varios de los cambios pedidos por los opositores, pero de todas formas -dijo- ellos "quisieron ir por más" y apuntó que también "muchos municipios de Cambiemos están enojados con lo que hicieron sus senadores porque (los cambios a la ley) los desfinancia".

La voz de la oposición

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, reconoció al aprobar la norma que "no era un impuestazo", aunque sí "una desmesura en algunos temas".

"No es cuestión de ganar y perder, cedió el oficialismo y cedió la oposición y sabemos que no es la mejor ley, hubiéramos preferido que no se ataque tanto al sector agrícola ganadero", expresó y entendió que el Ejecutivo cuenta con una norma "que le permite gobernar" y que la oposición "evitó la desmesura".

También, en declaraciones a radio El Destape, el intendente de San Isidro de Juntos por el Cambio, Gustavo Posse, sostuvo que la ley impositiva "no deja conforme a nadie" y aclaró que "no" quería "quedar pegado a los que votaron el incremento del 75 por ciento" en el impuesto Inmobiliario.

En un video publicado en la cuenta de Twitter de la diputada Marcela Campagnoli, Elisa Carrió celebró los cambios impulsados por Juntos por el Cambio y felicitó a los legisladores que "no votaron ninguna suba de impuestos".

Cuáles son los cambios en la Ley impositiva

El proyecto impositivo enviado por Kicillof había sido aprobado sin modificaciones por la Cámara de Diputados provincial el miércoles a la tarde y luego fue girado al Senado, que lo aprobó finalmente con modificaciones.

Entre los cambios al impuesto inmobiliario figura un tope del incremento del 55 por ciento a viviendas de hasta 1.712.750 pesos y una ampliación al porcentaje de bonificación por el pago en una cuota de los impuestos, del 25 al 35 por ciento.



En lo que respecta a Ingresos Brutos, se bajaron las alícuotas para la televisión por cable, del 3 a 2%, similar al actual; se bajó la alícuota para elaboración de vinos del 5 al 4% y se redujeron las alícuotas para servicios notariales y de contabilidad del 4% y el 4,5% según facturación al 3,5% y 4% según facturación.