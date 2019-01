"La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y, por primera vez, las provincias van a poder participar de estas decisiones!". El elogioso tuit de la "leona" Noel Barrionuevo a la decisión tomada por el presidente Mauricio Macri por decreto despertó una catarata de críticas cuando comenzó a difundirse que un mensaje idéntico estaba siendo replicado en desde otras cuentas.

Por ejemplo, el mismo texto fue difundido desde la cuenta oficial de Las Leonas y la del ex Puma Horacio Agulla, funcionario de Deportes. Barrionuevo incluso, en su mensaje arrobó a Gerardo Werthein presidente del Comité Olímpico Argentino y colocó en el hashtag a Diógenes de Urquiza, coordinador del Ente de Alto Rendimiento.

Como contrapartida, destacados y reconocidos deportistas como el ex capitán de la selección argentina de voleibol, Marcos Milinkovic, quien planteó que "el Enard podía pagar en tiempo y forma y le sacaron la autonomía financiera! Para ser eficientes no se necesita una agencia,se necesita compromiso. Los deportistas debemos dejar los intereses de lado y defender espacios como el Cenard para que siga creciendo el deporte argentino". En esa línea, Germán Lauro agregó que "quisiera tener los mejores pensamientos, pero es un arma de doble filo y peligrosa.. en las manos equivocadas, se podría hacer un desastre. Quiero ser positivo!! y pensar que todo esto no es un gran negocio".