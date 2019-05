De cara a las PASO del 11 de Agosto, los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal buscan unificar listas en las provincias e implementar un esquema de colectora bonaerense, con María Eugenia Vidal a la cabeza. En consecuencia, su intención podrá concretarse sólo si la justicia electoral deroga el decreto del presidente Mauricio Macri que prohibió aquellas listas.

Los cuatro máximos referentes del frente, Juan Schiaretti; Juan Manuel Urtubey; Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto se reúnen este mediodía en la Casa de Gobierno de Córdoba donde determinarán los pasos a seguir para el armado del espacio que participará de las próximas elecciones primarias.

Ayer el tablero electoral bonaerense volvió a moverse cuando los precandidatos Alberto Fernández y Cristina Fernández publicaron en sus redes sociales 10 fotos del lanzamiento de su fórmula durante un acto que se realizó en Merlo. Una de las imágenes acompañada de especiales menciones llamó la atención: la ex mandataria y el ex jefe de Gabinete junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

En este escenario, el gobernador Schiaretti mantuvo ayer un encuentro con Urtubey, su par de Salta, en donde dieron cuenta de una agenda de desarrollo en conjunto para ambas provincias, con temas referidos al turismo y a la niñez. Hoy se espera que se sumen Massa y Pichetto, jefe del bloque de senadores nacionales peronistas, a una cumbre que será una continuación de la que ya mantuvieron los referentes de Alternativa Federal hace dos semanas en Buenos Aires.

Además, sigue latente la posibilidad de sumar al ex ministro de economía Roberto Lavagna, quien había anunciado que será candidato por otro espacio.

Buscarán que los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal compartan su boleta en las PASO con un mismo aspirante a gobernador de Buenos Aires. Prevén que si la justicia no aprueba las listas colectoras, insistirán con Marcelo Tinelli y no descartan a Francisco De Narváez o Eduardo “Bali” Bucca.

Por el momento, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto son los únicos que ratificaron sus precandidaturas y unifican listas en las provincias. Los tres dirigentes viajaron a Córdoba y serán recibidos este martes por el gobernador Juan Schiaretti, quien fue reelecto hace pocos días. Mientras esperan una definición de Daniel Scioli.