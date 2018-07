El titular del partido miles, Luis D'Elía, criticó la gestión de Cambiemos y culpó al Gobierno por la crisis económica del país. Asimismo, sostuvo que Mauricio Macri debería ser "fusilado en Plaza de Mayo" por endeudar al país "en 203.000 millones de dólares y ser un mafioso".

"A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo. Es un hijo de re mil putas", expresó.

El exfuncionario kirchnerista justificó su incitación a la violencia contra el Presidente con una referencia histórica; recordó que lo mismo le hicieron "a los traidores" el general José de San Martín y Manuel Belgrano durante las guerras de la Independencia.

"San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Belgrano, en la expedición del Norte, ¿a cuántos? Ninguno de los dos dio bola y ordenaban con mano firme", comparó.

Por otra parte, Luis para justificar su respuesta, resaltó: "No es un exabrupto, algunos dirán que D'Elía es un destemplado y dice boludeces. Son unos ladrones, Macri y todo el Gabinete son unos mafiosos. Está comprobado que los mismos tipos que nos gobiernan mandaron u$s 50 mil millones de dólares al extranjero, a cuentas off shore de ellos".

El referente piquetero pronosticó que se avecinan dos caminos por una parte el de la represión y por otra, el fraude.