El dirigente kirchnerista Luis D’Elía consideró hoy que la decisión de liberar al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y a él un 24 de marzo, fecha que coincide con el último Golpe de Estado, fue “la manera más clara” que encontró la Justicia para dar cuenta de la condición de “detenidos políticos”.

“La manera más clara que tuvo la Justicia para decir que éramos detenidos políticos fue liberarnos un 24 de marzo”, reflexionó el referente de la agrupación kirchnerista Miles.

En declaraciones a radio Futurock, D’Elía evaluó que detrás de las detenciones de dirigentes políticos de la oposición en Brasil y Argentina existe un plan digitado por Estados Unidos para ejecutar un “Plan Cóndor 2” a través de la manipulación de los poderes judiciales de esos países.

“Ellos creen que así como hubo un Plan Cóndor militar, puede haber un Plan Cóndor judicial”, evaluó, y precisó que dicho plan consiste en “meter preso Lula (Da Silva) a Cristina (Kirchner) en la cárcel”.

Sin embargo, sostuvo que ese plan comienza a exhibir fisuras, ya que “la diplomacia tiene un brazo largo”. “Acá en Argentina eso se está empezando a caer. En Brasil empiezan a haber dudas. Empiezan a aparecer señales de que no va a ser tan fácil que lo puedan meter preso a Lula”, destacó el dirigente matancero.

Si preguntás a la gente en Brasil quien quiere que sea presidente te dicen Lula y segundo el que diga Lula. No tienen salida. No van a poder con este sueño de imponer el Plan Cóndor Judicial y por el otro lado manipular la sociedad”, fundamentó.

A la hora de argumentar su teoría sobre una mano negra norteamericana detrás del plan de detenciones de políticos opositores, puso como ejemplo las declaraciones de quien fue confirmado como nuevo embajador estadounidense en el país, Edward Prado.

“Me sorprendió que el nuevo embajador de Estados Unidos saliera a decir que viene a ordenar la Justicia. Es un ex juez republicano de ultraderechas que viene a intervenir en el caso AMIA-Nisman-Irán. Es un espanto porque ellos no tienen nada que opinar en estos temas. ¿Te imaginás a un embajador argentino opinando sobre el expediente 11S y dando instrucciones a la Justicia norteamericana? Lo sacan 'carpiendo'”, afirmó.

En este marco, volvió a hacer responsable al Gobierno por su detención sin condena y rechazó los delitos que se le imputan. “Uno puede estar de acuerdo o no con el Memorándum con Irán, pero no es un tema judiciable. Lo votó el Congreso de la Nación. No hay nada que opinar desde el punto de vista legal”, concluyó.