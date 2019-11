Daer: "Las empresas tienen que sostener sus costos por volumen y no por precios"

Héctor Daer, uno de los conductores de la CGT, anticipó que respecto a la puja salarial 2020 las empresas deberán sostener sus costos por volúmenes y no por precios. Dentro de la misma percepción, no adhirió a la idea de muchos economistas, no sólo liberales, sobre que habrá predominio de sumas adicionales y menos paritarias. También enfatizó, en diálogo con BAE Negocios, que "ser parte del Gobierno" es una traza de la central obrera que incluye a las organizaciones sociales, con las cuales Daer tiene línea directa y buena relación tal el caso del triunvirato San Cayetano. El referente de Sanidad vislumbró también la esperanza de la unidad del movimiento obrero, más allá del recambio de autoridades en la CGT en agosto próximo.

"Las paritarias no van a ser supletorias de las decisiones para generar incrementos para todos en la pirámide social. Y todos tendremos que adecuar esa realidad en nuestras discusiones paritarias. Nadie está pensando que la dinámica salarial de discusión no exista. Sí deberá apreciarse un marco de politicas armónicas y en conjunto por la recuperación de ingresos. Decisiones en el sentido de ingresos reales y no nominales", explicó.

A critero del cegetista, sobre el cual recae parte de la estrategia sindical/política, del "es con todos" de la gestión de Alberto Fernández, la primera etapa de dicho gobierno apuntará a mejorar la capacidad adquisitiva "para reactivar la economía y al mismo tiempo frenar la caída y la debacle que venimos y estamos padeciendo". Respecto al pacto social, entendido esto en que habrá precios congelados y alguna inyección de vitaminas salariales, Daer recalcó que más que precios freezados o energizantes para sueldos urge "aplicarle dinámica a la economía nacional". "De un 60% de inflación que habrá este año, no vamos a bajar al 3% para 2020, tampoco decimos que alguien tenga que trabajar a quebranto. Sí que debemos comprender que las empresas tienen que sostener sus costos por volumen y no por precios. Así vamos a incrementar nuestra economía y posponer rentabilidades, no para trabajar a quebranto, quiero ser claro en esto, sino refiriéndonos a algunos sectores que a todas luces obtuvieron ganancias excesivas".

En el capítulo organizaciones sociales este diario anticipó en los primeros meses de 2018 que se concretaría la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la cual cuenta con inscripción sindical desde 2015 y hoy despunta su lanzamiento "oficial, nacional y popular". Allí confluyen la CTEP, CCC y Barrios de Pie-Somos. Tal dinámica tiene aval de la Iglesia y el próximo gobierno y sobre el tema Daer destacó esos pasos "rumbo a la institucionalidad merecen nuestros compañeros de las organizaciones sociales, por una articulación más órganica. La CGT no debe abandonar jamás la agenda de los trabajadores informales, los que todavía no accedieron -pese a su esfuerzo- de los derechos que devienen de la formalidad en el empleo. Será un recorrido con la mejor gestualidad y la absoluta comprensión de que se trata de trabajadores".

Horizonte

En rango de utopías pero mociones respetables, la unidad del movimiento obrero es asimilable a tocar la línea del horizonte. Pensando en agosto del 2020 cuando la CGT deba renovar sus autoridades se le preguntó a Daer en qué lugar se percibe para esa ocasión. "No hay secretos, hay que seguir trabajando con todos los sectores. No solo para llegar a agosto, sí para unificar criterios, ideas, consensuando. Es la búsqueda de caminos comunes, que ojalá nos encuentren para agosto en una misma representación, dentro de una misma conducción de la CGT. Todo el trabajo previo, más allá de lo que se pueda considerar como meramente institucional, es un tránsito que se está recorriendo en forma correcta".