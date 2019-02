El secretario general de la CGT, Héctor Daer, sostuvo hoy que el encuentro con representantes del Fondo Monetario Internacional ( FMI) con algunos integrantes de la central obrera se hizo para decirles que "esto no va más", y advertirles sobre la "crisis social" en el país. En tanto, relativizó la posibilidad de un paro ante el reclamo de otros sindicalistas.

De esta forma respondió al titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, quien ayer cuestionó el encuentro y lamentó que no haya una convocatoria a un paro general, al tiempo que otros dirigentes sindicales, como el docente Hugo Yasky y el bancario Sergio Palazzo, solicitaron medidas de acción directa ante la situación económica, durante un encuentro del movimiento sindical opositor que surgió a raíz de la movilización del 21 de febrero del año pasado.

Daer sostuvo en declaraciones radiales que se le planteó al Fondo que con "esta política de ajuste, que tiene como único objetivo el déficit cero, se agudizaron los problemas" y advirtieron que en el país hay "más pobres, más desempleados, y la tan enarbolada apertura económica genera cada vez más incertidumbre en sectores productivos".

El FMI reconoce que la situación ha empeorado mucho. Le planteamos la preocupación de rediscutir los plazos del refinanciamiento de la deuda porque es impagable. @nelsonalcastro #LaMiradaDespierta — Hector Daer (@hectordaer) 22 de febrero de 2019

"Nosotros no vamos a sentarnos con el Fondo porque pueden ser más o menos simpáticos, sino a decirles: esto no va más", afirmó Daer. Consultado en particular sobre los reclamos de sus colegas sindicales críticos de la CGT, afirmó que "son sectores minoritarios y hay diferentes miradas".

"Algunos tienen una mirada testimonial, se sientan en la silla y lo plantean (hacer un paro), mientras que nosotros estamos intentando salidas que vengan acompañadas de un debate público", agregó, en particular, sobre Hugo Moyano.

Dijo también que "los demás (por Yasky y Palazzo) plantean que hay que hacer algo, no sé si un paro", pero agregó que esa medida "va a venir en algún momento".

No obstante, aclaró que "un paro no es un fin en sí mismo", porque si se realiza la medida "nadie va a trabajar; y si después, al día siguiente, nadie va a debatir sobre las cuestiones que nos llevaron a ese lugar, es absurdo"