El secretario general de la CGT Héctor Daer ratificó que no respalda la movilización de Camioneros del próximo 22 de febrero porque no es “una estrategia colectiva”, al tiempo que rechazó las críticas en su contra y desafió a la cúpula de la central obrera a convocar a un Congreso “en mayo para nombrar una nueva conducción que pueda sintetizar a todos los sectores”.

“El 22 de febrero es una marcha de Camioneros. No tenemos clara la agenda propia, inclusive, del sindicato. Somos solidarios con todas las organizaciones sindicales, pero no vamos a marchar porque para realizar una marcha tiene que ser parte de una estrategia colectiva y no de algo sectorial o propio de una organización sindical”, sostuvo el referente gremial.

Por otro lado, en su cuenta de Twitter remarcó su postura ante la marcha y aclaró que la CGT no está al servicio de ningún dirigente.

Nuestra posición es clara: no vamos a poner a la CGT al servicio de ningún gremio ni dirigente. — Hector Daer (@hectordaer) 2 de febrero de 2018

En diálogo con Radio Mitre, el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) remarcó que se debe “priorizar ante todo la unidad de la CGT” y llamó a “consolidar y sostener” ese objetivo.

“Y si esta conducción no lo puede hacer por diferencias o porque no puede generar los consensos necesarios, lo que hay que hacer es ponerle fecha, calculo que será a principios o mediados de mayo, hacer un Congreso de la CGT y nombrar una nueva conducción que tenga la capacidad de sintetizar a todos los sectores y generar todos los consensos necesarios para la unidad”, expresó Daer.