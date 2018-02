El miembro del triunvirato de la CGT Héctor Daer volvió a cruzar hoy a Hugo Moyano, al afirmar que "no es cierto que no haya libertad sindical" en la Argentina. Lo hizo luego de que el líder Camionero anunció que denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Gobierno por los “ataques y persecuciones” que de “manera arbitraria e ilegal” se están realizando contra el sector gremial en la Argentina.

"No es cierto que no haya libertad sindical. No nos tenemos que ir al otro extremo de plantear que en nuestro país no hay libertad sindical porque los sindicatos funcionan", sentenció el titular del gremio de la Sanidad, quien agregó que "el Estado tiene que cumplir con el rol de contralor que le corresponde".

Daer también se encargó de aclarar que la denuncia que va a presentar Moyano ante la OIT "es por parte de una organización sindical, pero no es la posición de la CGT". Sin embargo, consideró que "si alguno cree que se desvirtúa el rol sindical tiene las facultades de hacer todas las denuncias que quiera".

En declaraciones a radio Mitre, el dirigente gremial volvió a tomar distancia de la marcha de Camioneros del próximo 21 de febrero, el enfatizar que la estrategia de los sindicatos para estas paritarias "tiene que estar de cara a la sociedad" y cuestionó que se tome "un posicionamiento político que no se puede debatir".

Al respecto, reprochó que "nunca se llevó al seno de la CGT el debate sobre estas estrategias", al tiempo que enfatizó que "la salida tiene que ver con encontrarle el rumbo a los problemas que estamos teniendo, que son los problemas de los trabajadores y no de los dirigentes".

"Tenemos que intentar que este Consejo Directivo intente volver a los consensos necesarios", señaló el triunviro de la CGT.

En cuanto a la discusión por los aumentos salariales, el dirigente sindical sostuvo que "el Gobierno tiene que entender que nadie va a ir a perder poder adquisitivo". "No es que nosotros estemos en contra o a favor de que el Gobierno baje al 15% la inflación, ojalá la bajara", opinó Daer.

Frente a esto, el gremialista remarcó que "todo el mundo tiene que tener responsabilidad, el Gobierno y los sindicatos" porque "vamos a una discusión que no es fácil y que no es homogénea" ya que "hay sectores que les va bien con este modelo económico y otros a los que les va muy mal".

En cuanto a la medida de fuerza del gremio de los bancarios, Daer enfatizó que es "muy absurdo que los bancos les estén ofreciendo 9 por ciento a los bancarios". Remarcó que "es una provocación hecha y derecha" que "el sector menos productivo y que más ha ganado" haga esta oferta.

"Esto no tiene que ver con una cuestión de conflictividad salarial sino con una provocación propia de los empresarios", expresó.