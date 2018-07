El ex ministro de Salud Daniel Gollán apoyó hoy en el Senado el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, al tiempo que afirmó que un estudio hecho durante su gestión mostró que existe un "17% de muertes por abortos", pero dijo que "hay subregistro" de esos fallecimientos.

"Dejar las cosas como están no cambia la realidad. ¿Ustedes creen que porque siga siendo ilegal el aborto las mujeres van a dejar de abortar? Va en contra de toda la evidencia científica, no va a pasar", expresó Gollán ante los senadores que integran el plenario de comisiones donde se debate el proyecto.

El ex ministro kirchnerista indicó que "hay subregistro de las muertes por abortos" porque "hay muchas provincias que no informan que tienen abortos, se ponen como 'aborto no especificado' o 'intento fallido de aborto'" y que un estudio hecho durante su gestión en la cartera de Salud, en 2014, "muestra un 17% de muertes por aborto".

Ante una pregunta del senador Dalmacio Mera sobre ese "subregistro", Gollán indicó que "es muy sospechoso que en provincias que tienen tasas muy altas de muerte materna no haya muertes por aborto".

El ex funcionario también cuestionó algunas de las exposiciones anteriores y afirmó: "Escuché que no son tantas (las mujeres que mueren) que no es la primera causa de muerte. Bueno... no sé cómo se explica desde la ética esa posición".

Señaló, en tanto, que si la ley no se aprueba, quienes se oponen por cuestiones de conciencia "carguen con esas muertes (las de mujeres que abortan de forma clandestina) y con las secuelas en su conciencia, porque es lo único que pueden cambiar".

Por otra parte, subrayó: "Nadie duda de que se puede introducir un fortísimo programa de educación sexual, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo todos en que hay que educar, espero que muchas escuelas lo empiecen a hacer".

Finalmente, la senadora María de los Ángeles Sacnun le preguntó con qué obstáculos se encontró durante su gestión para la aplicación del aborto no punible y respondió: "Fueron muchos, por cuestiones de conciencia, de posiciones extremas. He tenido casos concretos en el que no querían aplicar la ley". "Por eso, hagamos la ley, todo lo demás se va a ir corrigiendo en el tiempo", agregó Gollán.