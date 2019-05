El presidente del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, aseguró hoy que habló con Daniel Scioli y el ex gobernador bonaerense le confirmó que "va a disputar las PASO dentro del frente" que integre ese espacio peronista.

"Hablé con (Daniel) Scioli y me confirmó que va a disputar las PASO dentro del frente que integre el Partido Justicialista ( PJ) como columna vertebral", dijo Gioja antes de comenzar la conferencia de prensa en el segundo piso de la sede del PJ, en Matheu 130.

Desde el círculo íntimo de Scioli, precandidato a presidente por el PJ, manifestaron a Télam que "el apoderado de la lista de Daniel, Alberto De Fazio, participó de la reunión que se realizó hoy con los presidentes de partidos opositores en la sede del Partido Justicialista".

En ese sentido, señalaron que "el asesor político pidió al PJ que se respete las garantías de competir en unas PASO limpias y que no haya favoritismos", por parte de la estructura partidaria, para la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, Alberto De Fazio comentó a BAE Negocios que el ex gobernador bonaerense participará de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias si se dan las condiciones de igualdad en la participación y respeto mutuo.

El jefe del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moreau, que integra el frente Unidad Ciudadana, se expresó en el mismo sentido y señaló que no tenía dudas de que Scioli "se va a quedar" en el frente que hoy comenzaron a constituir de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO) y de las elecciones de octubre.

"No tengo dudas de que Scioli se va a quedar en este espacio que conforma el PJ, Unidad Ciudadana y el resto de los partidos del campo popular, porque él es un hombre del PJ", dijo Moreau al ingresar a la sede peronista.

En el mismo sentido se expresó el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, que destacó la posibilidad de que los aspirantes a un cargo participen de la interna. "Estamos trabajando con todos los que se denominan opositores a este gobierno, y si algunos no quieren apoyar nuestra fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, pueden presentarse por este frente, ya que no es una fórmula que se imponga al resto", dijo Sabbatella en referencia al también ex vicepresidente Scioli.

Del encuentro en el quincho de la sede porteña de la calle Matheu 130 participaron los presidentes o apoderados de los 16 partidos que hoy comenzaron a integrar este frente.