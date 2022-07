El expresidente Mauricio Macri recorrió este miércoles la localidad de Ituzaingó, pero su visita despertó rechazo de algunos vecinos y comerciantes que estaban en la calle. En el marco de su campaña para las elecciones de 2023, lo trataron de corrupto y le negaron el saludo cuando él intentó darle la mano mientras lo filmaban.

"Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano", le dijo de brazos cruzados un kiosquero en un puesto de diarios al exmandatario, que caminaba junto a su equipo integrado por el ex titular de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el jefe de bloque local de concejales de Juntos, Gastón di Castelnuovo.

Macri no se quedó callado. Al pasar de largo le palmeó el brazo y le respondió con una sonrisa: "Bueno, lo lamento por vos".

El exjefe de Estado visita estos días algunos puntos del Conurbano, así como también se pronuncia en columnas de opinión en los medios con fuertes críticas a la situación económica actual. El martes estuvo en Vicente López, junto al Ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri y la intendenta, Soledad Martínez y este miércoles paseó por Ituzaingó.

Macri estaba acompañado por Lombardi cuando fue escrachado en la calle

Con la iniciativa del kiosquero, más personas se sumaron a escrachar al exmandatario y filmaron un video al reiterado grito de "Danos de comer con lo que te robaste" y "si querés que te vote, danos de comer".

Si bien el referente de Juntos por el Cambio no hizo más declaraciones al respecto, en la calle Lombardi le respondió sonriente a la persona que le gritaba. Más tarde, a raíz de la situación económica el exfuncionario twitteó que "Desde que Alberto declaró la guerra a la inflación emiten más que nunca y es un festival de nombramientos".

Milagro sería que la inflación se detuviera o que el dólar no siguiera subiendo.

Desde que @alferdez declaró la guerra a la inflación emiten más que nunca y es un festival de nombramientos. La tarea es limitar el daño y cuidar a los argentinos de tanta destrucción. — Hernán Lombardi (@herlombardi) July 20, 2022 Rechazo a Macri en Ituzaingó

El video fue retratado por una de las personas que le gritaba y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

