El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, consideró que el valor del dólar a 60 pesos no está necesariamente bien y que la tasa de interés no debería estar arriba del 45%. Además, volvió a rechazar un posible puesto en un futuro gobierno nacional.

Durante un encuentro con miembros de la Asociación de Empresarios de Rosario, el ex ministro de Economía se refirió a la divisa norteamericana al afirmar que "el tipo de cambio para un país con la situación de la Argentina tiene que ser alto, pero hay que vigilarlo permanentemente porque decir que el valor del dólar a 60 pesos está bien, no tiene fundamento ya que la verdad es que quizás en 30 días ya no esté bien", en referencia a la suba de precios.

En este mismo encuentro, consideró además que "la tasa básica de interés no debería ser más alta del 45 por ciento, porque esa es la inflación".

Por otra parte, en una conferencia de prensa con medios locales, Lavagna remarcó que no participará de un futuro gobierno nacional en el caso de ganar el Frente de Todos porque solo es "candidato a presidente", aunque remarcó que "nunca rechazaría el diálogo en una mesa de concertación, pero siempre manteniendo la postura de oposición".

Además, el candidato presidencial afirmó que ve "al espacio del presidente muy deteriorado y a una parte de sus votantes también muy desilusionados porque luego de las PASO implementaron medidas que no son de su filosofía y que han criticado, como el cepo cambiario". Y agregó que aspira a que " Consenso Federal sea la segunda fuerza y entrar al balotaje".

Durante su gira por la ciudad santafesina y previo al encuentro con empresarios, Lavagna visitó la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, donde brindó una extensa charla con estudiantes y profesores. Estuvo acompañado durante la jornada por el gobernador local Miguel Lifschitz, quien también forma parte de Consenso Federal.

El miércoles, tanto el ex ministro como su compañero de fórmula, el mandatario salteño Juan Manuel Urtubey, habían estado presentes en Córdoba, donde habían mantenido una reunión con el gobernador Juan Schiaretti.