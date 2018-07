El Sindicato de Empleados de Comercio porteño denunció maniobras interferir en su proceso electoral, una vez que la justicia laboral dictó una medida cautelar para suspender la asamblea extraordinaria convocada para esta jornada por las autoridades mercantiles. A través de un comunicado de prensa ese sindicato señaló que "en el escrito firmado por el juez laboral Fernando Alfredo Vilarullo, se aduce que la comisión directiva no habría cumplido con el debido proceso, al no convocar a la totalidad de sus miembros para dicha asamblea" y enfatizaron que "tal presunción es falsa". Desde la organización que lidera Armando Cavalieri señalaron que fueron convocados la totalidad de los 29 miembros que la componen, entre titulares y suplentes, "no habiéndose presentado, casualmente, en la reunión que se realizó el 29 de junio, los cinco representantes de la pretendida oposición, entre ellos quien dice liderarla, Ramón Muerza".

El texto enfatiza respecto al candidato opositor que desarrolló diferentes funciones en los últimos 25 años en la cúpula sindical "y puntualmente a la fecha está a cargo de la secretaría de organización a cargo de las afilianciones". En cuanto a las objeciones planteadas al lugar físico donde debe llevarse a cabo la asamblea extraordinaria, reafirmaron que "el sector previsto para tal fin en Parque Norte cuenta con 2,5 hectáreas y las habilitaciones pertinentes, cumpliendo con todas las normativas de seguridad previstas para un correcto desarrollo".