El contraste entre las paritarias como manta corta ante la inflación y el adicional tarifario dispuesto por decreto para solventar las pérdidas de las concesionarias gasíferas sacudió al arco sindical, a excepción de aquellas organizaciones que se definieron como la "pata sindical" de Cambiemos. Desde la CGT, pasando por las CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional de Hugo y Pablo Moyano la reacción fue inocultable.

"No hay límites para la insensibilidad. Se generan aumentos de tarifas que empobrecen más a los trabajadores y se vulnera el derecho de cancelación que tiene el pago de una factura", le remarcó a BAE Negocios Héctor Daer, uno de los titulares de Azopardo. El referente de Sanidad agregó una ironía electoral "esto equivale a validar que todos los que se arrepienten de haber votado a Cambiemos pidan emitir su sufragio otra vez". Por su parte el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró que el Gobierno "no se contenta con devaluar un 100% en un año, sino que ahora decreta que hay que compensar a las empresas. Son macrismo explícito", sostuvo el dirigente de extracción docente.

Para el titular de APLA y uno de los referentes del Frente Sindical Pablo Biró no hay ningún hecho casual o fortuito: "Desde diciembre 2015 no hubo medida alguna en favor de los trabajadores, no hubo nada bueno y no hay nada bueno en lo que se define", evaluó el aeronáutico. Pablo Micheli ( CTAA) hizo referencia por un lado al auge a la precarización del trabajo que se aprecia en servicios de delivery en la Capital y el Conurbano como también a la política tarifaria. "No se puede esperar coherencia de un Gobierno que miente al sostener que su meta es el trabajo digno", sostuvo.

Daer, uno de los responsables de la CGT junto a Carlos Acuña, recordó que a los recientes anuncios sobre crecimiento de la pobreza todavía no se aplica el impacto de la última devaluación. "Habrá muchos argentinos comprendidos en esa franja cuando se complete la estadística. No se puede admitir que el Gobierno sostenga el beneficio de ganancias de especuladores mientras el salario no tiene frenos en su caída", dijo Daer.

En la senda de las buenas intenciones de diálogo que vienen culminando en desaires o mayor complicación de circunstancias este fin de semana varios referentes, tanto de Azopardo como de sindicatos que pendulan entre los frentes dialoguistas y combativos del movimiento obrero coincidían en la devaluación algunos para algunos atenuantes a la crisis que esbozó el ministro de Producción Dante Sica tras la movilización de sindicatos industriales, "este Gobierno siempre tiene tiempo y espacio para un puñal más", comentaron mientras recordaron que el último punto del documento entregado a Sica dejaba un pedido concreto: "Reclamamos enfáticamente la corrección de las políticas públicas en relación a las tarifas de todos los servicios públicos, que afectan esencialmente a trabajadores, jubilados y pymes, retrotrayendo las tarifas a lo resuelto por el parlamento noviembre de 2017". El anuncio oficial y las argumentaciones del ministro Javier Iguacel al respecto de ajuste y reclamos "kirchneristas" dejó mascullando a varios jefes gremiales.