La oposición a Cambiemos en la Cámara de Diputados volverá a la carga contra la suba de tarifas en los servicios públicos. Para mañana, el interbloque Argentina Federal, que preside el salteño Pablo kosiner y en donde se concentran los legisladores que responden a los gobernadores peronistas, junto con el Frente Renovador, al mando de Graciela Camaño, hicieron el pedido formal de una sesión especial con el objetivo de debatir "los aumentos desmedidos de las tarifas".

Los peronistas no K creen que esta vez podrían alcanzar la mayoría calificada necesaria para dar comienzo a la discusión, es decir, a reunir 129 diputados sentados en sus bancas, aunque, hasta el momento nadie lo puede asegurar asistencia perfecta opositora. "Desde la Casa Rosada hay muchas presiones hacia los gobernadores para que no asistan todos, pero habrá que esperar y ver quién está y quién no, ahí estarán las certezas", señalan desde Argentina Federal, bloque que mantiene aceitados contactos con la bancada kirchnerista y el Movimiento Evita.

Los peronistas anti K buscarán avanzar en el tratamiento del proyecto "tarifas razonables" en el que propone que los aumentos tarifarios no superen los incrementos salariales.

"Estamos impulsando con fuerza esta iniciativa porque el Congreso de la Nación tiene que ocuparse con rapidez de las demandas de la sociedad. Los argentinos no pueden seguir esperando respuestas, queremos dar una solución al problema de las tarifas y a las dificultades que hoy atraviesan los sectores productivos", afirmó Kosiner.

Por otra parte, el bloque kirchnerista, que preside Agustín Rossi, promueve seis proyectos para congelar los incrementos de tarifas y retrotraer su valor. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Movimiento Evita, la izquierda, los puntanos que responden a los hermanos Rodríguez Saá y el socialista Luis Contigiani.

Con la expectativa puesta en lo que pueda ocurrir en miércoles en torno a si la oposición logrará reunir el quórum necesario y evitar el fracaso de la semana pasada en la que quedó a una banca de poder avanzar, los peronistas planean, en paralelo, llevar la discusión al ámbito de comisiones, para que el texto que impulsan obtenga dictamen de comisión, así, podrá llegar al recinto sin la necesidad de tener que reunir una mayoría especial.

Para ello, los interbloques Argentina Federal y Frente Renovador convocaron a un plenario de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor que se reunirá hoy por la tarde.

La reunión conjunta, que será encabezada por el justicialista Sergio Ziliotto y la diputada del Frente Renovador-UNA Marcela Passo, tendrá como objetivo emitir dictamen del proyecto de "tarifas razonables" presentado por ambos interbloques.

Por la naturaleza del tema, el tema debería ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en manos del macrista Luciano Laspina, que no habilitará la discusión, por lo que, reglamento en mano, el peronismo argumenta que de no pasar por esa comisión que maneja el oficialismo, el texto poder ser tratado en el recinto pasados los 30 días.