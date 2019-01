El intendente del municipio bonaerense de Tigre, el massista Julio Zamora, pidió por la unidad del peronismo, consideró que "cualquier división de la oposición será funcional a Cambiemos" y dijo que "no podemos decir que no" a una eventual candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kicrhner.

En declaraciones a Télam, el jefe comunal del Frente Renovador jugó de avanzada dentro de su sector en la intención de expandir las fronteras de Alternativa Federal, el espacio que Sergio Massa fundó junto con los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta) y el senador Miguel Pichetto, que irrumpió como alternativa para romper con la polarzación entre Cambiemos y el kirchnerismo para las presidenciales.

La posibilidad de aceptar el convite de varios dirigentes kirchneristas para confluir con todos los sectores del peronismo es analizada por estos días por Massa, que evitó rechazarla en sus últimas apariciones, aunque rechazó encolumnarse detrás de una candidatura de Cristina. La alternativa divide aguas dentro de Alternativa Federal., ya que tiene el rechazo del resto de los principales referentes del sector. En palabras de Zamora, la prudencia del jefe del Frente Renovador "tiene que ver con los tiempos". "El está de alguna manera consustanciado con esta idea, pero no lo expresa públicamente. Son sus tiempos y yo los respeto", sostuvo.

"El peronismo tiene que unirse y estar con toda la energía puesta en lograr construir una propuesta política alternativa a este gobierno, no por especulación sino por cómo está viviendo la gente. Hay que abrir los brazos a otros sectores de la política que estén en contra de este modelo de exclusión", afirmó Zamora. "Hay muchos radicales descontentos con Cambiemos. Serían muy importantes en la construcción de un espacio nuevo, que sea la superación de la crisis al que nos llevó Cambiemos", insistió el jefe comunal.

Desde su perspectiva, Zamora explicó que aspira "a que los sectores que conforman Alternativa Federal encuentren en el camino de la unidad y de la construcción con todos los sectores del peronismo la vía para formar otro gobierno en la Argentina. No veo para nada la posibilidad de que ese grupo de gobernadores pueda expresar una propuesta en forma aislada del PJ o del kircherismo".

Consultado puntalmente por la posibilida de compartir cartel con la ex presidenta, señaló: "No podemos tener exclusiones. El peronismo tiene que tener una estrategia. Muchos peronistas se preguntan si puede ser candidata y lo que no podemos decir es que no, porque estaríamos haciendo impugnaciones que no se corresponden con el apoyo que en la sociedad tiene algunos dirigentes. Creo que Massa también sería un buen candidato a presidente". Para resolver la interna apostó por una gran interna. "Tenemos un mecanismo que son las PASO, una herramienta eficaz a la hora de definir liderazgos. Hay que tener en cuenta que en el contexto actual no hay lugar para especulaciones personales que pueden derivar en que Cambiemos siga gobernando en la Argentina", completó.