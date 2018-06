Uno de los tres líderes de la CGT Carlos Acuña subrayó hoy que si no obtienen "respuestas positivas" a sus reclamos, "el diálogo no sirve para nada" y se concretará el paro general de 24 horas que tiene definida la central obrera.

"El Gobierno nos convocó, pero de estos diálogos si no hay respuestas firmes que le lleguen a los bolsillos y a los puestos de trabajo de la gente, no sirve para nada el diálogo si no hay respuestas y no escuchan", sostuvo el dirigente sindical.

"Si el martes no tenemos la respuesta positiva con respecto a estos temas, el Consejo Directivo (de la CGT) tiene por unanimidad decretado el paro", afirmó Acuña.

De todos modos, aclaró que "todavía no está la fecha" en la que se realizaría la eventual medida de fuerza y se refirió a los dichos de distintos referentes gremiales que ya deslizaron algunos probables días: "El que tira fechas es porque piensan que son las ideales, pero todavía no está".

En diálogo con Radio Mitre, el líder del Sindicatos de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (Soesgype) pidió al presidente Mauricio Macri que se siente con "gente con capacidad, con experiencia para discutir un plan económica", ante lo cual subrayó que "la gente es prudente, no quiere estar parando".

"Nosotros queremos trabajar, no parar, pero ante semejantes situaciones de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de los puestos y las fuentes de trabajo, es un combo que generó una situación de la que hay que ponerse al frente y había que hacer una protesta y lo mejor nos pareció que era un paro por 24 horas", advirtió.

Y agregó: "El Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad, porque cuando hay elecciones le pide el voto a los trabajadores, pero de todos los compromisos que hizo el Presidente no cumplió ninguno. Tiene la obligación y la responsabilidad de equilibrar entre el capital y el trabajo, pero hay un desequilibrio a favor del capital".

Asimismo, el integrante del triunvirato que conduce la central obrera rechazó los dichos del jefe de Estado, que días atrás había afirmado que "la CGT tiene que pensar que si hacen un paro, ¿qué cambia? No cambia nada".

"¿Quién dijo que el paro cambia algo? Es una protesta para que el Gobierno analice la situación y la solucione. El paro por el paro mismo no soluciona nada, pero es la única forma que tenemos de protesta. Es para manifestarse y llamar la atención del Gobierno", señaló Acuña.