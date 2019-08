La polémica en torno al llamado al candidato Alberto Fernández por el Frente de Todos del presidente Mauricio Macri con la intención de saludarlo, fue desmentido ayer en cercanías del ex jefe de Gabinete: "Macri no lo llamó, Alberto sí tenía un mensaje de whatsapp de Rogelio Frigerio" y confirmó que este efectivamente habló con Emilio Monzó. Respecto al discurso del Presidente, el vocero dijo que a Alberto le pareció "patético" y que entendió "que esa no era la manera de dar comienzo al diálogo político".