Las soluciones políticas a problemas económicos y sociales más el trazo firme con el que el FMI no les ocultó su perspectiva sobre el país y el intento de lograr cerrar filas en marco de unidad "dentro de lo posible", asoman en el horizonte de la CGT luego de la contundencia del 29M. El ala combativa que sentó raíces en el Frente Sindical (Fresimona) al comando de Hugo y Pablo Moyano con base estratégica en la Corriente Federal (CFT) de Sergio Palazzo (bancarios), Héctor Amichetti (gráficos) y Horacio Ghilini (Sadop), rubricó antes y después del paro nacional que el plan de lucha no se agotó el miércoles sino que estará activo en proporción directa a que el Gobierno no ofrezca soluciones a los problemas urgentes. Similar partitura interpretan las CTA de Hugo Yasky y la Autónoma que lidera Ricardo Peidró más los movimientos sociales como la CTEP celebran la cercanía en la acción tanto con el Fresimona como con la sede de Azopardo, si bien respecto a la CGT saben que el nivel de confianza mutua no reviste estabilidad irrestricta.

Yasky sostuvo que la huelga conmovió al país en la reinvindicación de derechos no negociables y además trazó una línea de tiempo entre el Cambiemos pujante a fines de 2015 y este que describe tormentas económicas que le son propias. "Esa cumbia que bailaba Macri al principio ahora la baila pero en una cornisa en un edificio de 20 pisos", graficó el docente en diálogo con FM La Patriada.

Desde Azopardo, Héctor Daer fue tajante para realzar la vigencia del derecho de huelga frente a la ofensiva que encaró la ex ministra de Trabajo de la Alianza y actual titular de Seguridad, Patricia Bullrich. En efecto le destacó a BAE Negocios que organismos como la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) no sólo reivindican la potestad sindical para definir paros sino también mensuró la gravedad de que el Ejecutivo Nacional estime en cifras lo que perdió el país por el 29M sin tener en cuenta "ni siquiera por autocrítica" lo que costaron y costarán los yerros económicos. "El mensaje es simple y claro para el Gobierno: tienen que tomar medidas para evitar la caída sistemática de la Argentina y esas medidas tienen que definirse en lo inmediato", dijo Daer. Puertas adentro y como mensaje a las cúpulas sindicales, no fue un detalle que el titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, ocupara la mesa que analizó el impacto del 29M. El trazo grueso de las palabras de ese secretario general respecto de la unidad, la gravitación de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de trenes en la huelga y la moción de Sasia respecto a "discusiones puertas adentro" para trabajar la mayor unidad posible tienen sintonía con lo que Daer propone en Azopardo a pesar de que no sólo ha tenido que sostener duelos con el moyanismo sino también los desaires de la propia tropa dialoguista.

Por ahí se explica también el "silencio stampa" de uno de los titulares cegetistas semanas antes de que el consejo directivo en caldeada reunión votara por el reciente paro general.

No obstante la zona de dimes y diretes se hace un pequeño sendero cuando aparecen los "hits" más fuertes del 2019, el FMI con su aviso "face to face" a la CGT de que ya le entregaron el 90% del dinero comprometido al país y que las condiciones incluyen entre otras mieles una reforma laboral sin esquives ni amagues.