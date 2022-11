La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, sostuvo que durante el mes del Mundial Qatar 2022 prefiere que "Argentina salga campeón" antes que bajar la inflación en el país, por la importancia "anímica" que tendría ese logro en la población. "Hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia", remarcó.

Olmos fue consultada en un programa de El Nueve si prefería bajar la inflación o que Argentina gane el Mundial de Qatar. “Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”, fue su respuesta.

El Indec informará este martes cuál fue la inflación de octubre, que estaría en torno a 6,5%, según las proyecciones de los analistas consultados en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. De confirmarse este número, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre sería tres décimas mayor que el 6,2% que hubo en septiembre. Además, los expertos esperan que la inflación acumulada de 2022 alcance el 100%.

"Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia. En cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, queremos que Argentina salga campeón", explicó Olmos sobre su planteo.

Bono extraordinario o suma fija

La ministra remarcó que hay un gran problema con “el autoempleo y la informalidad” y “eso no se resuelve con una suma fija” que se entregue todos los meses. Así, ratificó su postura a favor de un bono por única vez para los trabajadores con los ingresos más bajos, en lugar de un monto fijo que se sume a los salarios. Se trata de una discusión que genera confrontaciones en el Frente de Todos, pero finalmente el presidente Alberto Fernández confirmó desde París el pago del bono extraordinario.

A pesar de su rechazo, Olmos negó que la suma fija pueda generar “una situación de asimilación” actualmente, ya que la situación es distinta a la que había durante la presidencia de Néstor Kirchner y el primer tramo de la gestión de Alberto Fernández.

“Creo que no es comparable. Cuando Néstor asume y decide una suma fija veníamos de 10 años en que las paritarias no funcionaban. Fue un mecanismo eficaz para una transición, y después con las convenciones colectivas no se volvió a dar. Lo mismo con Alberto. Veníamos de la gestión de Macri que había demolido la capacidad adquisitiva y la primera decisión del bono tuvo su eficacia”, analizó sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 2020.

Precios Justos

Para la funcionaria, el gobierno de Mauricio Macri “demolió los salarios” y generó una crisis a la cual se sumaron la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania durante el gobierno del Frente de Todos. “Aún así, durante nuestra gestión los salarios vienen manteniendo su capacidad adquisitiva y tenemos el tema pendiente de recuperar lo que perdieron con el macrismo”, señaló.

"Hay una dificultad muy fuerte cuando hay alta inflación, y es muy importante quebrar la alta inflación para que los salarios le puedan ganar. Mientras haya alta inflación, los salarios corren de atrás. Estamos trabajando todos para quebrar esa situación", sostuvo.

Olmos destacó que en medio de este contexto, el ministro Sergio Massa lanzó el programa “Precios Justos”, que busca "tender hacia una inflación del 4% mensual, es decir, quebrar la alta inflación". Si bien aseguró que la “responsabilidad primaria” de lograrlo es del Ministerio de Economía, también “convoca” a todo el Gobierno para asegurar su éxito.