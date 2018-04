El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner fue detenido ayer por la Justicia provincial y quedó detenido en el penal de Alto Comedero, acusado en el marco de una causa que investiga el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas durante su gestión.

El juez jujeño Isidoro Cruz había dictado la orden de detención el miércoles por la noche y el arresto se produjo en la tarde de ayer, luego de que el abogado de Fellner, Horacio Aguilar, negociara la entrega de su cliente.

El abogado del ex titular de la Cámara de Diputados anticipó que hoy "a primera hora" presentará un pedido de excarcelación, al considerar que su cliente "está a derecho" y no tiene vinculación con la causa, en la que está acusado como presunto organizador de una asociación ilícita junto a la dirigente social Milagro Sala, fraude al Estado y falsedad ideológica.

Además, deslizó que Fellner atraviesa una situación delicada de salud, pero aseguró que ese argumento no será incluido en el reclamo de excarcelación: el ex gobernador sufre una patología cardíaca crónica que le produce descompensaciones.

El ex gobernador está imputado por el desvío de más de 1.200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas, y por la que también está detenida Sala.

Por el caso también fueron detenidos en las últimas horas el ex ministro de Tierras y Vivienda, Luis Cosentini; el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ), Lucio Abregú; Héctor Gustavo Carrizo, José Luis Mercado, quienes integraron la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y Claudia Alicia Trenque, ex escribana de la Tupac Amaru.