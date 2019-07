El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello aseguró que "no hay posibilidad alguna que haya fraude en las elecciones" y rechazó declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en ese sentido.

"No hay posibilidad alguna que haya fraude en las elecciones", afirmó Di Lello, quien agregó: "Si Carrió tiene que denunciar algo sobre los hackers de Cristina en Cuba que venga a la Justicia, que no vaya a los medios". "Voy a cumplir 70 años, no quiero perder mi tiempo investigando una denuncia inverosímil", enfatizó el representante del Ministerio Público. Di Lello hizo referencia así a los dichos de la diputada sobre supuestos contactos de la ex Presidenta con funcionarios rusos en la isla caribeña para interferir en los comicios argentinos.

Por otro lado, Di Lello defendió el actual sistema electoral y consideró que "es mataburros, no puede haber fraude con boleta papel".

"Si llega a haber un resultado objetable no voy a dudar en pedir que se abran las urnas y contaremos votito por votito", puntualizó el fiscal con competencia electoral. Además, auguró que "la elección no va a ser complicada, salvo si uno gana 45 a 44,9 por ciento".

Las dudas también fueron planteadas desde el peronismo, a raíz de la puesta en marcha de un sistema de digitalización de las actas, que serán transmitidas desde las escuelas la noche de la elección, tarea encomendada a la empresa Starmatic. El Partido Justicialista reclamó ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) que se vuelva al sistema tradicional, en el que las actas se trasladaban en camiones hasta los centros de transmisión.