El fiscal Jorge Di Lello pidió suspender el pago del bono de 5 mil pesos para desocupados implementado por el Gobierno por considerarlo un "mensaje electoralista", ya que, según advirtió, se entregaría en época de "veda electoral" y esto podría generar un "condicionamiento sobre la voluntad de los electores".

La solicitud, presentada ante la jueza María Servini, responde a una denuncia y amparo que impuso el apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, quien solicitó a la Justicia dejar sin efecto el bono para "evitar el clientelismo" por parte de la gestión de Cambiemos.

En su dictamen, Di Lello determinó que "la definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podría albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores".

"No voy a ingresar en las razones y en los fundamentos de la disposición, porque seguramente estoy de acuerdo en la necesidad de que aquellos que no tiene un empleo puedan ser ayudados a transitar estos momentos difíciles", remarcó el fiscal. En este sentido, subrayó: "No puede permitirse que en el marco de esa necesidad se apele a la entrega, bajo ropaje de subsidios, de dinero que por el tiempo en que se otorga ûveda electoralû pueda estar utilizado con un mensaje electoralista". Es que estaba previsto pagar el bono entre el 18 y el 22 de octubre, cinco días antes de las elecciones generales del 27.

Mediante la Resolución 1177 de la Secretaría de Empleo del 3 de octubre, se entregaron 650 millones de pesos a más de 100.000 desempleados. Sin publicarlo en el Boletín Oficial hasta después de que empezó a ejecutarse, el ministro Dante Sica creó un subsidio para desocupados de 5.000 pesos que en varios municipios repartieron los intendentes y militantes de Juntos por el Cambio a familias pobres con la intención de que los voten.