El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, afirmó hoy que la posible participación de hinchas visitantes en la final de la copa Libertadores no supondrá que se vaya a emplear policías que cumplen su función en los barrios.

El gobierno porteño tiene "una posición clara de no afectar a policías que están cuidando a vecinos en los barrios para espectáculos extraordinarios", subrayó en declaraciones a la radio Mitre.

"La palabra importante es de los clubes" Boca Juniors y River Plate que "son los que van a definir" si habrá hinchas visitantes en los dos partidos finales del máximo torneo de fútbol sudamericano, aseguró.

El vicejefe también señaló que el presidente Mauricio Macri "fue claro en poner a disposición la seguridad". La invitación de Macri a la participación de hinchas de ambas parcialidades fue "algo aspiracional que tenemos todos los argentinos, que es poder disfrutar de un espectáculo deportivo o el que fuere sin tener miedo a que haya desmanes", agregó Santilli.

"Si el operativo lo tuviera que hacer sólo la ciudad es otra cosa, porque no vamos a desafectar a policías de los barrios de la ciudad por un espectáculo extraordinario que requiere a mucha gente", insistió.

Señaló que la posición del Gobierno porteño responde a que se necesitan "más policías en la calle" y con "no afectar a efectivos de los barrios por el partido" entre los dos clubes más populares del fútbol argentino. El hecho de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "pusiera a disposición fuerzas de seguridad federales" podría hacer viable que asistan visitantes, comentó Santilli.

"No es lo mismo el operativo de seguridad que pagan los clubes si hay visitantes o si no los hay" y tampoco "es lo mismo para el barrio" ya que "falta la cultura de que cuando hay un evento deportivo no se corten las calles", puntualizó. "Los clubes tienen vendidas esas entradas, que de otra manera vos tenés que liberar un pulmón. Es un número importante para clubes que necesitan recursos", apuntó.

