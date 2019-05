El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó hoy que "un paro no resuelve los problemas", y que desde el Gobierno van a "continuar trabajando, siempre abiertos al diálogo y a conversar para evitar que estas medidas sucedan, porque le cuestan muchísimo a la economía".

El funcionario se expresó así sobre el paro anunciado por la CGT para este miércoles, al que se sumaron otros sectores, en declaraciones a la prensa al término de la reunión de Gabinete que esta mañana encabezó en la Casa Rosada el presidente Mauricio Macri.

Además, Dietrich señaló que una medida de fuerza "es el camino inverso a una economía que está mostrando sus primeros signos de recuperación".

En la inauguración del Paseo del Bajo, el funcionario ratificó la candidatura de Macri a la presidencia, descartó la posibilidad de algún acuerdo con el referente del Frente Renovador (FR) Sergio Massa a la vez que sostuvo que Cambiemos es "un espacio amplio".

Dietrich señaló en declaraciones radiales que "los rumores de que Macri no es candidato son conversaciones de la política". "En el 2015 se hablaba de una sociedad con Massa y no fue así. La convicción es que Mauricio Macri será el candidato a Presidente. No hay posibilidad de acuerdo con Sergio Massa", apuntó Dietrich y agregó: " Cambiemos es un espacio amplio, pero tenemos ciertos valores y forma de trabajar. Lo mismo pasa con Martín Lousteau".

Respecto a la obra inaugurada hoy, el funcionario remarcó que "refleja un cambio profundo" en Argentina y recordó que la obra estaba proyectada desde 1962.