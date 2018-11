El titular de APLA, Pablo Biró, ratificó la solidez del bloque aeronáutico cumplida la medida de fuerza conjunta por el esa falange del transporte. En el nombre de esa mesa equiparó el escenario a otros momentos críticos en la historia de Aerolíneas Argentinas y garantizó energía para continuar sus reclamos como pergaminos sindicales para estar a la altura de la exigencias. "Si algo tiene en común y realza a estos dirigentes es haber superado circunstancias, lamentablemente muy parecidas", sostuvo. Tras la paralización de todos los servicios de AA y Austral ese bloque sindical reunido en la sede de los pilotos no se mostró sorprendido por los dichos del ministro de Transporte Guillermo Dietrich. El funcionario advirtió que AA podrá sufrir un achique y apuntó a las organizaciones de trabajadores de "actitudes patoteriles".

Para Dietrich, durante la gestión Cambiemos la empresa sumó 18 rutas más, y 8 aviones más que en 2015, "como así también récord en puntualidad". "Hay que trabajar juntos en mayor productividad, no en echar gente. Si la respuesta de los sindicatos es no, inevitablemente llegaremos a un achique de la compañía", dijo el ministro por Radio Mitre. El titular de Transporte quedó al comando de la pulseada contra los aeronáuticos, como anticipó BAE Negocios y en la para nada sorprendente decisión de la Casa Rosada de no activar la conciliación obligatoria, lo cual hubiera interrumpido la medida de fuerza. "Lock out patronal", calificó Biró a la decisión. Los voceros de AA destacaron que el 85% de los 40.000 pasajeros que no pudieron volar por la huelga fueron reubicados en vuelos que saldrán entre hoy y mañana.

Por las asambleas, no habrá colectivos, trenes ni subtes hasta media mañana

Con inocultable efecto Pablo Moyano, la Federación Internacional del Transporte ( FIT), que preside el australiano Paddy Crumlin, tomó parte en el conflicto al enviar una carta tanto a Dietrich como al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para solicitar que se priven criterios en la búsqueda de una reapertura del diálogo entre las partes. Anoche los dirigentes de APLA, UALA, APTA Y UPSA evaluaban los alcances de la medida de fuerza que resaltaron tuvo adhesión relevante en cada ámbito de labor de los diferentes grupos de trabajadores del sector.

CATT

El paro sintoniza en tiempo y temario con las "asambleas" que, entre las 4 y las 7 de la madrugada de hoy, anunciaron todos los gremios agrupados en la Confederación del Transporte (CATT). Una vez finalizadas sus respectivas asambleas, darán una conferencia de prensa justamente en Aeroparque. El único gremio que no se plegó a la medida de fuerza de hoy, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), es integrante de la "mesa chica" de la CATT. La confederal dispuso la mecánica de deliberaciones como forma de protesta o paro parcial. La protesta afectará los servicios durante buena parte de la mañana, ya que la circulación comenzará a normalizarse recién cuando las unidades de los distintos medios de transportes partan de sus respectivas cabeceras.