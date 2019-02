El diputado provincial por la Unión Cívica Radical de La Pampa ( UCR), Fernando Perelló, que se postulaba para su reelección, anunció hoy su decisión de renunciar a esa precandidatura luego que una mujer lo denunciara por violación.

En una carta pública, el actual diputado Perelló hoy expuso los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de no ser pre candidato a diputado provincial, integrando la lista que tiene como pre candidato a gobernador al radical Daniel Kroneberger.

"Quiero hacer saber a la población de La Pampa que como consecuencia de las falaces acusaciones de que he sido objeto, he decidido renunciar a mi prencandidatura a diputado provincial en la Lista B 501, así como también que el hecho narrado en las redes sociales, fue oportunamente denunciado ante la Justicia, se llevó a cabo la correspondiente investigación y he sido sobreseído con fecha 1 de Abril de 1985", indicó el legislador provincial.

Aclara que "esta renuncia que he decidido absolutamente en forma personal, tiene por objeto preservar muy especialmente a mi familia, al precandidato a gobernador de la Unión Cívica Radical y a todos los candidatos de este espacio político, a quienes pueden perjudicar estas acusaciones".

Se trata de Marcela Castillo, una mujer de Eduardo Castex, quien esta semana en las redes sociales denunció públicamente que en 1984, el actual diputado provincial de la UCR, Fernando Perelló, la violó, en un episodio en el que estuvieron involucradas otras dos personas.

"Me movilizó el relato de la actriz Thelma Fardín", señaló la mujer quien relató que fue violada cuando tenía 15 años.

"Con los tres involucrados nos conocíamos del pueblo, del colegio secundario y a la casa donde fui violada iba porque le vendía productos cosméticos a la madre de uno de los violadores. Ellos eran tres personas de mayor contextura física, y dos me violaron. Al otro le pedía que me ayudara, pero no hizo nada y se quedó mirando cómo me violaron", afirmó.

"El sádico y más enfermo, más allá que no soy psicóloga para hacer ese análisis, fue Fernando Perelló quien cuando me violaba me agarraba de los pelos y me decía que me lo merecía por puta", continuó.

La mujer relató que después del hecho regresó a su casa y fue atendida por un médico donde se le confirmó a su madre la violación, si bien los tres acusados -Perelló, un empresario fallecido y el propietario de una metalúrgica- fueron sobreseídos por la Justicia pampeana, en el que sólo se tuvo en cuenta las declaraciones de autoridades policiales y por haberse agotado el período de presentación de prueba.

De esta manera, Lorena Fabiana Clara ocuparía el lugar de Perelló y la lista se modificaría de cara a las internas del 17 de febrero con el macrismo.