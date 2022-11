Diputados aprobó el proyecto de Alcohol Cero al Volante

Ante la mirada atenta de los familiares de las víctimas de siniestros viales, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Alcohol Cero al volante con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

La iniciativa obtuvo 194 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones. Los rechazos provinieron tanto del oficialismo como de la oposición.

Cuando comenzó el debate un gran número de legisladores se levantó de sus bancas, mientras los palcos se poblaban de hombres y mujeres que portaban pancartas y remeras con los rostros -en su mayoría jóvenes- de sus seres queridos que murieron en siniestros viales.

Apenas un rato antes, en esos mismos balcones, integrantes de ONGs de Personas Sordas y Mudas habían celebrado la aprobación por unanimidad del proyecto que declara la Lengua de Señas Argentina como lengua natural.

El texto que propone una reforma de la Ley 24.449 para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre para conducir fue defendido por el presidente de la comisión de Transporte, Jorge Rizzotti, quien destacó que "esta ley es producto del esfuerzo que hicieron quienes están en los balcones, la movilización y compromiso de muchas ONGs que hoy nos acompañan y que fueron quienes pusieron en el conocimiento de todos los diputados el objetivo de esta ley". Y aclaró "que lejos está de ser una ley contra el consumo de alcohol. No tiene que ver con la prohibición no de beber sino de no conducir cuando se ha consumido alcohol".

El diputado del interbloque Federal Florencio Randazzo habló sobre su paso por el ministerio de Transporte y su decisión de avanzar con este tema ya desde aquélla época. "La ley de Alcohol Cero es muy sencilla, hay un solo interés a defender que es la vida. Por eso celebro la media sanción de esta ley para que finalmente esto redunde en mejor seguridad vial en la Argentina”, manifestó.

"Es demagogia cambiar la tolerancia del alcohol en sangre permitida para conducir, sin cambiar las sanciones para el que infrinja tal tolerancia. Es prohibir sin posibilidad de castigar", manifestó la legisladora radical Jimena Latorre, quien fue criticada por un integrante de su propio bloque, Fernando Carbajal, al asegurar que "hay una demagogia más grave que es la demagogia punitiva" porque "no hay ningún estudio que demuestre que el aumento de las penas tiene la capacidad de cambiar las conductas humanas".

La diputada mendocina, autora del dictamen de minoría, aclaró: "Mi postura no está relacionada con provenir de una provincia vitivinícola, son discusiones que van por carriles separados, las economías regionales están vapuleadas por muchas otras medidas de este Gobierno”.

Preocupado por el sector agropecuario y vitivinícola, el oficialista Eber Pérez Plaza pidió que no haya "prohibiciones" y remarcó que "hay que trabajar para que haya un equilibrio" para evitar los "accidentes viales". Lo chiflaron desde los palcos. "Si es evitable no es accidente", le dijo una de las mujeres desde lo alto.

"Esta es una ley que construye derechos para las víctimas basada en evidencia y que tiene una finalidad clara y directa, mejorar la seguridad vial en Argentina, por eso retiramos el alcohol del volante de los argentinos”, cerró Ramiro Gutiérrez.