Diputados aprobó el repudio del ataque a Cristina y luego el PRO se retiró del recinto

Tras arduas negociaciones y sin mayores sobresaltos, el oficialismo y la oposición aprobaron este sábado en una sesión especial un proyecto de resolución para repudiar el intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Con 138 legisladores en el recinto, entre los que estaban algunos integrantes de Juntos por el Cambio, comenzó la sesión. Era la primera vez que Cecilia Moreau presidía como titular de la Cámara baja. En un trámite rápido, los legisladores votaron a mano alzada y recién ahí pasaron a los discursos, a la inversa de lo que suelen hacer.

El texto consensuado fue casi calcado al del Senado, muy distinto al que había presentado Moreau. "La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner", dice el primer tramo del proyecto votado. Y agrega: "Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social".

El bloque del Frente de Todos tuvo asistencia casi perfecta. Máximo Kirchner fue uno de los pocos ausentes de ese espacio. Los cuatro legisladores de izquierda y los cuatro de derecha también estaban en sus bancas, al igual que la mayoría de los miembros del interbloque Federal y Provincias Unidas.

Cerca de 40 diputados de los 116 que integran Juntos por el Cambio votaron la iniciativa. Sin embargo, PRO -a diferencia del resto del interbloque- no dio quórum y se volvió a diferenciar de sus socios de la alianza opositora tras la votación, cuando sus legisladores se retiraron del recinto. El jefe de la banca de esa fuerza, Cristian Ritondo, había anunciado que no se quedarían al debate. "No es el recinto el lugar para establecer al responsable de un delito", apuntó el legislador.

La decisión de irse apenas terminaron de votar tuvo como objetivo contrarrestar las críticas internas, en especial de los llamados "halcones", que pujaron hasta último momento para no ser parte de la sesión. La titular de PRO, Patricia Bullrich, fue la que más trabajó para que Juntos por el Cambio no asistiera a la sesión, aunque su principal espada parlamentaria, Gerardo Milman, se sentó en su banca. El ex presidente Mauricio Macri se limitó a hacerle saber a algunos diputados de la alianza opositora que no estaba de acuerdo con el texto original.

En la UCR aseguraron que fueron informados sobre los pasos que iban a seguir sus colegas de PRO. No así en la Coalición Cívica, donde estaban más que molestos por la actitud que habían tomando. "No nos dijeron nada. Nos enteramos en el recinto", dijo a BAE Negocios uno de los máximos referentes del espacio que lidera Elisa Carrió.

De los 13 oradores, solo el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, desentonó por completo con el espíritu de la sesión. Repudió "todo acto de violencia", sin hacer mención al atentado a la vicepresidenta. "Nos parecen lamentables los hechos de los últimos días donde la política utilizó un hecho policial para darle un uso político", agregó, antes de retirarse vociferando "¡Casta, casta!".

"No estamos en presencia de un hecho policial, sino de un hecho político", dijo el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, y aclaró que "las cosas no van a ser iguales" tras el atentado a Cristina Kirchner.

📄| RESOLUCIÓN



La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación doctora @CFKArgentina.

#UniendoVoces🤝

Un texto consensuado

Las negociaciones para dar una señal conjunta de cara a la sociedad se intensificaron el viernes, cuando PRO amenazó con no participar de la sesión. "No estamos de acuerdo con hablar de violencia política ni de discursos de odio", dijeron desde ese espacio político.

Los diputados de Juntos por el Cambio participaron esa misma noche de una reunión por zoom con diputados del interbloque Federal y José Luis Espert, de Avanza Libertad, para coordinar la contrapropuesta que le llevarían al oficialismo. El jefe de la bancada radical, Mario Negri, fue uno de los que más empujó para que toda la coalición opositora participara de la sesión, mientras PRO sostenía que no había que acudir, en medio de la alta tensión interna que tienen desde hace dos semanas.

Ni siquiera la excepcionalidad de las razones por las que fueron convocados de apuro un sábado lograron apaciguar los ánimos. En la coalición opositora miraron con desconfianza al Frente de Todos y advirtieron que si no tenían "las garantías" de que no serían responsabilizados en el recinto por lo que le sucedió a la titular del Senado el jueves último, no darían quórum ni votarían el proyecto.

En la UCR y la Coalición Cívica tenían sentimientos contrapuestos. Por un lado, temían, al igual que sus socios, que el oficialismo apuntara contra ellos; pero al mismo tiempo consideraban que si no bajaban al hemiciclo corrían el riesgo de pagar un costo político demasiado alto.

En cuestión de horas, lo que iba a ser un pronunciamiento para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta quedó opacado por las rencillas habituales en el terreno parlamentario entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.

Con el objetivo de destrabar el conflicto, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió en la oficina de presidencia a los principales referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio, entre ellos Ritondo, Negri, Juan Manuel López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Rodrigo de Loredo (Evolución Radical). También participaron del encuentro el diputado de derecha José Luis Espert, el socialista Enrique Estévez y el cordobés del interbloque Federal Carlos Gutiérrez, quienes un rato antes habían estado reunidos en el despacho del jefe de la bancada radical.

Minutos más tarde, se sumaron al cónclave las legisladoras de izquierda Myriam Bregman y Romina Del Plá, y el diputado del interbloque Provincias Unidas Luis Di Giacomo.

Más de uno elevó la voz para defender su punto visto. El Frente de Todos quería mantener la redacción del proyecto original, aunque sin demasiadas resistencias. Su objetivo era lograr el mayor apoyo posible. Desde Juntos por el Cambio propusieron que el texto sea similar al comunicado que emitieron el jueves pasado los senadores del oficialismo y la oposición. Tras varias idas y vueltas, lograron acordar una redacción más edulcorada que la anterior.

"Fue clave el rol que cumplió Cecilia", dijo un diputado del Frente de Todos. Y subrayó: "Veníamos a buscar el respaldo más amplio posible a lo que pasó a Cristina y nos llevamos eso.

"Se cumplieron todos los acuerdos", dijeron desde la UCR y le quitaron peso a las diferencias con PRO que quedaron expuestas en el recinto.