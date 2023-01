Diputados comienza a debatir este jueves el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará a debatir este jueves el pedido de enjuiciamiento contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, que impulsa el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores. Ante un debate que promete ser extenso, el interbloque de Juntos por el Cambio ratificó que participará de la primera reunión, siempre y cuando el oficialismo reúna el quórum, a fin de desarticular los argumentos de los legisladores del Frente de Todos y frenar el proceso de investigación.

El bloque oficialista celebró el resultado de la primera actividad del período de sesiones extraordinarias. Con apoyo de la diputada Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, el oficialismo logró reunir el número en la comisión de Recursos Naturales, que preside el oficialista Leonardo Grosso, y emitir dictamen favorable al proyecto que crea el Parque Nacional Laguna El Palmar.

En simultáneo, las autoridades de la bancada que encabeza Germán Martínez y los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que intervendrán en el tratamiento del temario que propuso el jefe de Estado mantuvieron un encuentro para delinear la hoja de ruta de las próximas semanas. No sólo de lo que será la discusión en torno al juicio político a Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda -que podría durar meses-, sino también de las demás iniciativas, referidas a temas económicos y sociales.

El temor de las diputadas y los diputados Frente de Todos es que no sea posible llevar al recinto ninguno de los 27 proyectos del listado que envió el Ejecutivo nacional, tras la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum ni acompañar con su voto las iniciativas que impulsa la Casa Rosada, si el oficialismo insiste con el juicio político a la Corte. Sin embargo, algunos legisladores de la bancada oficialista consideran que si esa discusión se extiende, la principal fuerza opositora no tendrá demasiado margen para cumplir con el mandato de la Mesa Nacional que nuclea a los principales referentes de PRO, la UCR y la Coalición Cívica, menos aún en el marco de la campaña electoral.

“Hacemos un firme llamado a la responsabilidad política e institucional de las y los diputados nacionales de Juntos por el Cambio para que revean el posicionamiento expresado y cooperen para el tratamiento del temario, tanto en las comisiones como en el recinto", señalaron los legisladores del Frente de Todos a través de un comunicado.

También desde la bancada oficialista solicitaron que “las y los presidentes de comisiones de Juntos por el Cambio - involucrados en el tratamiento de los temas de Extraordinarias - convoquen a sus respectivas comisiones para debatir todos los puntos que sean necesarios, a fin de arribar a los dictámenes de cada tema".

La idea del oficialismo es tratar la mayor cantidad de proyectos posibles, sin embargo se concentrará en el debate que se dará en la comisión de Juicio Político, que conduce la oficialista Carolina Gaillard. En la primera reunión, que comenzará este jueves a las 11, los legisladores del Frente de Todos realizarán una presentación del tema y luego intentarán realizar un encuentro por semana, como mínimo.

Los legisladores de Juntos por el Cambio también mantuvieron un encuentro hoy para unificar un discurso ante el pedido de juicio político a los magistrados del Máximo Tribunal. Entre las resoluciones que adoptaron está la de participar de la reunión de comisión, tal como ya habían adelantado. También analizaron la posibilidad de convocar a funcionarios del Poder Ejecutivo para que brinden testimonio, aunque eso dependerá de cómo se desarrolle el debate.

“El planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo. Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad. El pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal”, dijo el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, al finalizar la reunión.

“Lo que queda claro es que se trata del lanzamiento de la campaña política del Frente de Todos para el año electoral. Lo que buscan en primer término es que no se hable de cómo le va al Gobierno y a Massa con la inflación, pero la gente se da cuenta con el bolsillo”, agregó el diputado radical.