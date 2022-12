Diputados insistirá con la creación de universidades

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para votar una larga lista de proyectos pendientes, entre ellos la creación de universidades y el Plan de Pagos de Deuda Previsional. En el oficialismo trabajan a contrarreloj para asegurarse el quórum, sin embargo, ni los legisladores de Juntos por el Cambio ni los del interbloque Federal bajarán al recinto.

A pesar del fracaso de la última sesión, que se interrumpió abruptamente en medio de insultos y gritos, el oficialismo intentará volver a discutir las ocho iniciativas que buscan crear las universidades de Delta, Saladillo, Pilar, Cañuelas, Ezeiza, Río Tercero, la Juan Laurentino Ortiz, en la ciudad entrerriana de Paraná; y la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Al igual que la otra vez, en Juntos por el Cambio dejaron asentado que no están de acuerdo con esos proyectos, a excepción del bloque de Evolución Radical, que encabeza el cordobés Rodrigo de Loredo.

El Frente de Todos apunta a lograr que los radicales que responden al senador Martín Lousteau den quórum y acompañen las iniciativas. Tanto para la legisladora oriunda de Río Tercero Gabriela Brouwer de Koning como para Emiliano Yacobitti, que además de diputado es Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la situación es más que incómoda, debido a que les resulta difícil negarse a debatir la creación de universidades. Pero al mismo tiempo quieren evitar quedar pegados al bloque oficialista, lo que generaría una división dentro de Juntos por el Cambio.

El resto de las bancadas de la coalición opositora, en especial la de PRO, la Coalición Cívica y la UCR, no está dispuesto a facilitarle el número al oficialismo para comenzar la sesión, convocada para este miércoles a las 13. Según fuentes de ese espacio, será tarea del Frente de Todos conseguir las voluntades necesarias para reunir los 129 diputados, debido a que "no es una sesión consensuada".

Para destrabar el asunto, Juntos por el Cambio pidió que se incluya en el temario el proyecto de la Ley de Alquileres. En el oficialismo sostienen que sólo es "una excusa para no bajar al recinto". "Antes no querían dar quórum por el tema de las designaciones del Consejo de la Magistratura. Ahora que la Corte ya resolvió esto, dicen que no porque no está la Ley de Alquileres. Siempre tienen alguna razón para decir que no", señalaron desde el bloque del Frente de Todos.

En la bancada de Córdoba Federal también reclaman que se incorporen otros proyectos, como la Ley de Alquileres o la de Biocombustibles, pero por ahora no hubo respuesta en ese sentido por parte del bloque oficialista.

"El Frente de Todos ha solicitado una sesión especial. Entendemos que es el oficialismo quien debe garantizar el quórum para sesionar", puntualizó el presidente del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez.

Entre los otros proyectos que están en el listado para ser tratados el miércoles figuran el Plan de Pagos de Deuda Previsional; el de Contención y Acompañamiento de las Personas que reciben un Diagnóstico de Trisomía m21/ Síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido; el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a usuarios del Mercosur y diferentes acuerdos de cooperación y convenciones.