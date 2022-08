Diputados trata la prórroga de impuestos y testea clima para debatir el Presupuesto

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatirá este miércoles la prórroga hasta 2027 de una serie de impuestos nacionales, entre ellos Ganancias y Bienes Personales. La intención del oficialismo es dictaminar esta semana para llevar el tema a la sesión que está prevista para el 31 de agosto, sin embargo desde Juntos por el Cambio adelantaron que no están dispuestos a apurar los tiempos. Más aún, algunos dentro de ese espacio plantearon que es necesario realizar una reforma integral tributaria, mientras otros directamente sostienen que hay que derogar algunos de los tributos que están en discusión.

El Frente de Todos quiere terminar el año con tres proyectos económicos aprobados. La iniciativa del Consenso Fiscal, que firmaron 21 provincias con el Gobierno nacional, es la que está más avanzada. Cuenta con la media sanción del Senado y Cámara baja ya emitió dictamen, sólo resta convertirla en ley. Los votos estarían garantizados a pesar de la resistencia de un sector de la principal fuerza opositora. Más complejo es el panorama respecto al Presupuesto 2023, que se presentará el 15 de septiembre próximo. Según analizan en la bancada oficialista, que conduce Germán Martínez, será clave la postura que Juntos por el Cambio adopte en el debate de la prórroga de impuestos para la posterior discusión de la "Ley de leyes".

El proyecto para renovar el Impuesto a las Ganancias, a Bienes Personales y a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, entre otros, ingresó a Diputados a fines de julio con la firma de la ex ministra de Economía Silvina Batakis. Ante la queja de la oposición por no haber comenzado antes el debate, desde el oficialismo responden que "en el medio hubo un cambio en la jefatura del Palacio de Hacienda" y remarcan que "no hay tanto para discutir porque no se puede desfinanciar al Estado".

La discusión que se abre mañana resulta crucial para Juntos por el Cambio, debido a que siempre se pronunciaron en contra de la suba de impuestos, al punto que hicieron de eso su bandera. Hace tan sólo dos días el ex presidente Mauricio Macri escribió una columna en el diario Clarín, bajo el título "No más impuestos a los argentinos" -que fue difundida por el diputado de PRO y vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina-, en la que apunta principalmente contra Ingresos Brutos, en alusión a la potestad que tendrán los gobernadores de subir tributos a partir del Consenso Fiscal.

"Nos gustaría abrir la discusión con profundidad. No se puede dictaminar en un día. Es un tema que hay que discutir en profundidad", dijo a BAE Negocios el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz. En PRO, la UCR y la Coalición Cívica tampoco están de acuerdo con emitir dictamen este miércoles, como pretende el Frente de Todos.

Las diferencias con el oficialismo van más allá de los plazos para dictaminar la iniciativa del Ejecutivo nacional a fin de que llegue al recinto el 31 de agosto. Los legisladores de la coalición opositora irán a la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce Carlos Heller, con una premisa central: No votarán el proyecto del Frente de Todos, si no introducen modificaciones. "En función de si aceptan o no los cambios, iremos con dictamen propio o apoyaremos con disidencia el dictamen del oficialismo para votar negativo en la votación en particular en el recinto", apuntó un diputado de Juntos por el Cambio. Sin embargo, en ese espacio político conviven diferentes visiones sobre lo que hay que hacer en materia impositiva.

Tetaz presentó a mediados de este año un proyecto para derogar Bienes Personales, junto a una decena de legisladores de la alianza opositora y el diputado de derecha Javier Milei.

"Necesitamos votar impuesto por impuesto para exigir cambios en Bienes Personales y en un caso extremo exigir la derogación o su vuelta a las alícuotas de 2019. Además, pedimos bajar la prórroga de asignaciones específicas de cinco a dos años para poner esa discusión en el marco de una reforma más amplia, en el futuro gobierno", destacó Laspina.

No todos comparten que es necesario terminar con el tributo que se aplica al patrimonio de las personas, creado en 1991 por la ley 23.966. Por el contrario, están quienes creen que es casi el único tributo que debe mantenerse en pie y que habría que posar más la mirada sobre el impuesto al cheque. En lo que sí coinciden unos y otros en Juntos por el Cambio es en que es preciso una reforma integral tributaria, una propuesta que en algún momento pensó en impulsar el ex ministro de Economía Martín Guzmán y que rápidamente quedó desechada.

En diálogo con este diario, el diputado Alejandro Cacace, de Evolución Radical, señaló que “los impuestos no pueden prorrogarse eternamente sin evaluar cuál ha sido su impacto". Y detalló: "El impuesto al cheque fue un impuesto de emergencia que ha permanecido por 20 años, es muy distorsivo y desalienta la bancarización”.

El único tributo sobre el que no hay mayores controversias es el de Ganancias, que viene siendo prorrogado hace años, y en torno al cual el oficialismo y la oposición lograron llegar a algunos puntos de acuerdo, en especial en cuanto a la suba del mínimo no imponible.