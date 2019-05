A la espera de la llegada de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los Tribunales de Comodoro Py, el abogado de la senadora, Gregorio Dalbon, se adelantó a rechazar la acusaciones en su contra. "Ningún gobierno puede ser considerado una asociación ilícita", afirmó en declaraciones a la prensa frente al edificio judicial donde la ex mandataria comenzará a ser juzgada por la causa que investiga irregularidades en la obra pública durante su gestión.

Al igual que expresó la precandidata a vicepresidenta en su cuenta de Twitter, se refirió a una "intencionalidad" del gobierno de Mauricio Macri y a un "show" montado para perjudicar su imagen política. Sin militancia organizada, el apoyo a Cristina Fernández lo dan las figuras del kirchnerismo que la acompañan, entre ellos: Mayra mendoza, Martín Sabbatella, Gabriela Cerruti, Jorge Taiana, y Carlos Tomada entre otros.

En los pasillos de Comodoro Py no se habla de la causa que inicia hoy sino de la fórmula que tomó de sorpresa a los armados electorales. "Alberto Fernández es un hombre de derecho", se encargó de repetir Dalbon en diálogo con BAE Negocios en tanto que apuntó a disipar dudas sobre una posible afectación de la imagen de los candidatos por el juicio: "Cristina está sólida".

Por su parte el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli consideró que "esto no es un juicio, es una puesta en escena. Ojalá juzgaran a alguien, Cristina pidió que se auditara la obra pública y no lo quisieron hacer", dijo el ex funcionario en la puerta de los tribunales federales de Comodoro Py, donde llegó para acompañar a la senadora.

Agregó que "si hubo funcionarios nuestros que cometieron ilícitos lo tendrán que pagar y cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo".

"En realidad, lo que pretenden con este gran circo es esconder la realidad pero la mayoría del pueblo argentino se da cuenta y ahí da angustia y bronca y desesperación", afirmó el también ex titular de la Agencia de Federal de Investigaciones (AFI).

Para Parrilli, "hoy vendrá la ex presidenta a dar las explicaciones como corresponde, y mañana habrá más fuga de capitales y más despidos porque esto no es más que un acto de persecución en plena campaña electoral".

En tanto que la diputada Cerruti dijo que "pretendemos que en algún momento este país vuelva a tener una justicia independiente, como corresponde". "Nuestra mayor preocupación con el juicio de hoy es que es un nuevo paso en el deterioro de las instituciones y de la República", agregó.