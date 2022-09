Dirigentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) expresaron en redes sociales su repudio al ataque que sufrió esta noche la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en las inmediaciones de su casa en Recoleta.



Un individuo intentó gatillar un arma que no llegó a disparar a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta y fue detenido esta noche tras la intervención de los custodios de la funcionaria, mientras la pistola utilizada en el ataque fue hallada a metros de lugar y retenida para pericias.



El expresidente Mauricio Macri expresó esta noche su "repudio absoluto" al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió un "inmediato y profundo esclarecimiento" del hecho "por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad".



Así lo expresó el líder de Juntos por el Cambio en un mensaje en el que indicó que, "afortunadamente" el ataque "no ha tenido consecuencias para la Vicepresidenta".



El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su "total solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su "más enérgico repudio y condena" al ataque que sufrió esta noche, y sostuvo que "la justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos".



El titular del Ejecutivo porteño sostuvo que lo sucedido esta noche frente al domicilio de la exmandataria marca "un punto de inflexión en la historia democrática" de la Argentina.



"Hoy, más que nunca, todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por La Paz", aseveró Rodríguez Larreta.



En tanto, el ministro de Seguridad porteño anunció que "apenas tuvimos conocimiento del hecho nos pusimos a disposición del ministerio de Seguridad de la Nación y estamos en permanente contacto para aportar lo que haga falta".



"La violencia, cualquier forma de violencia, es nuestro límite", aseveró.



El Auditor General de la Nación, Miguel Angel Pichetto, manifestó su repudio y "profunda preocupación por el intento de homicidio a la vicepresidente".



"Es un hecho sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Debe investigarse a fondo. La violencia genera más violencia. La Argentina necesita unidad y diálogo", escribió.



Los jefes de los bloques de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, repudiaron esta noche el intento de ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando saludaba a seguidores en la puerta de su domicilio y un hombre le gatilló un arma cerca de su cabeza.



El radical Naidenoff, escribió esta noche en su cuenta de twitter su "más enérgico repudio al atentado que sufrió la Vicepresidenta @CFKArgentina. Toda mi solidaridad y apoyo en este terrible momento".



El jefe del bloque de los senadores de PRO, Schiavoni, expresó por su parte su condena "enérgica al ataque contra la vicepresidenta" y calificó como "inadmisible y muy grave que ocurra un hecho de estas características".



Schiavoni agregó que espera que la Justicia "actúe con la mayor firmeza" para esclarecer el episodio por el que fue detenido un hombre.



El diputado nacional Diego Santilli expresó su "solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que el ataque en su contra constituye una amenaza no solo para la exmandataria sino "a nuestra democracia".



"Estas imágenes son escalofriantes y una amenaza no solo a @CFKArgentina sino a nuestra democracia. La violencia es intolerable, siempre. Mi solidaridad con la Vicepresidenta", expresó el diputado opositor a través de la red social Twitter.



El dirigente radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresó su solidaridad con la expresidenta y pidió "a todos los dirigentes que reflexionen y ayuden a bajar la crispación de la sociedad en un momento en que el pueblo la está pasando muy mal y necesita que la política construya con diálogo la salida", a través de su cuenta de Twitter.



El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, condenó el "intento de atentado contra la vicepresidenta", y marcó: "Esto es inaceptable y terrible, necesitamos una investigación hasta las últimas consecuencias".



El bloque de diputados del PRO emitió un comunicado donde reclamó "una urgente investigación de los hechos ocurridos" y realizó un llamado "a la sociedad en su conjunto a tomar conciencia del peligro que acarrea el clima de crispación y confrontación que se está viviendo".



De la misma manera, el bloque de diputados radicales repudió el ataque y expresó: "La democracia es vida y paz. No es compatible con ningún tipo de violencia".



Se sumaron también a los repudios la diputada nacional María Eugenia Vidal; la referente de la Coalición Cívica, Lilita Carrió; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; la diputada del GEN, Margarita Stolbizer; entre otros.



El ataque quedó captado en imágenes tomadas por la Televisión Pública en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras el agresor fue detenido por la Policía Federal.