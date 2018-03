Las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una concentración en Plaza de Mayo para hoy a las 18 para reiterar el reclamo por la "aparición con vida de Santiago Maldonado y el castigo a los culpables políticos y materiales de su secuestro", según expresan en un comunicado; aunque la iniciativa despertó polémica y las organizaciones adelantaron que revisan la posibilidad de suspender el evento.



"Convocamos a hacernos presentes en Plaza de Mayo para decirle al gobierno que no hay campaña de prensa que nos calle", puntualiza el espacio integrado, entre otros, por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, Asociación de Profesionales en Lucha, Partido Obrero, Liberpueblo, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Esta última organización aclaró este mediodía que podrían suspender la convocatoria.

En función del pedido de la familia de Santiago, estamos resolviendo en el marco del EMVyJ qué hacer con la convocatoria de hoy.



En tanto, Abuelas de Plaza de Mayo, dejó hoy en claro que "no" convocan a marchar hoy y que, a cambio, piden "prudencia" en el caso Maldonado.



"Nuestro más sincero abrazo y acompañamiento a la familia Maldonado. Las Abuelas de Plaza de Mayo acompañamos a la familia de Santiago Maldonado en este momento de tanto dolor y pedimos cautela con el tratamiento de la información. Además, aclaramos que nuestro espacio no convoca a una marcha esta tarde", dijo la organización en un comunicado.



Incluso pidió que "hasta que no se realicen las pericias pertinentes y se pueda establecer la identidad y las causas de la muerte del cuerpo encontrado, no se realicen falsas divulgaciones y conjeturas".



La integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, también aclaró que los organismos que conforman la "Mesa de Derechos Humanos" -entre los que se encuentran también Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S.-, no se suman a la convocatoria "por respeto a la decisión de la familia". La Mesa está integrada también por Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH filial La Matanza, Buena Memoria, Comisión Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.



Por su parte, los convocantes a la marcha, nucleados en la agrupación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sostienen que luego de que ayer se hallara el cadáver de un hombre en el río Chubut, en la zona donde Maldonado fue visto por última vez, el Gobierno "desplegó una campaña donde da por cierto que el cuerpo es de Santiago y al mismo tiempo comienza a culpabilizar a la comunidad mapuche".



"Desde el primer día, el gobierno nacional desplegó una campaña de encubrimiento y negación del secuestro. Hoy varios funcionarios que sólo hablaban de Santiago para abrir hipótesis falsas sobre su desaparición negando su secuestro en manos de la Gendarmería, han viajado a la ciudad de Esquel, no se sabe con qué fin", aseguró la agrupación en un comunicado.



El cadáver de un hombre hallado ayer por buzos de Prefectura Naval Argentina durante un rastrillaje sobre el río Chubut en busca de Maldonado, de 28 años, será trasladado desde Esquel a la Morgue judicial del Cuerpo Médico Forense, ubicada en la calle Junín 760 de la ciudad de Buenos Aires, para realizarle allí la autopsia con la participación de peritos de la Corte Suprema, confirmaron a Télam fuentes judiciales.



Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, durante un operativo de Gendarmería que desalojó un corte de la ruta 40 efectuado por miembros de la comunidad mapuche Resistencia en Cushamen, en el noroeste chubutense, e ingresó en territorio de la comunidad.