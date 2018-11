El reclamo por "salarios dignos" de los docentes de la provincia de Buenos Aires continúa aún a poco de terminar el año y amenaza con sostenerse durante el 2019 si la paritaria no supera el 30% de aumento cuando diciembre llegue a su fin.

Así lo aseguró el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, en el día que los maestros realizan una nueva huelga, mientras que el miércoles realizarán una "jornada de protesta" con acciones distritales y un "banderazo" para exigir un aumento salarial que le gane a la inflación.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense -que integran los sindicatos del sector- comunicó que adoptó esa decisión por la "falta de respuestas del gobierno de la Provincia" ante el conflicto salarial y educativo".

"Se ha resuelto dar continuidad al plan de lucha provincial, el 20 de noviembre con paro y acto central, y el 21 con una jornada de protesta en la que habrá acciones distritales con banderazo por la soberanía educativa", indicó el FUDB. Este martes los trabajadores de la educación se movilizarán en La Plata.

��Martes y miércoles, 48 horas de protesta.

�� 20 Paro y Acto Central

�� 21 Jornada de Protesta en los distritos pic.twitter.com/U36vs8JK5c — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) 19 de noviembre de 2018

Desde el Gobierno bonaerense, el Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, acusó a los sindicatos de haber prolongado su conflicto hasta fin de año "como medida de acción política", y cuestionó que "algunos dirigentes priorizan su ideología política antes que su responsabilidad gremial".

Por otra parte, el ministro remarcó que "siempre se ha priorizado el diálogo con los maestros". Además, señaló: "Nuestro objetivo desde principio de año fue muy claro: llegar a un acuerdo para mejorar el salario docente. Por eso hicimos 10 propuestas concretas y mantuvimos 19 reuniones formales".

Lamentó que "a cada oferta que se presentó los sindicatos respondieron con un paro" y sostuvo que "ellos fueron los que, como medida de acción política, extendieron este conflicto hasta fin de año".

Sin embargo, Baradel alertó que de firmar la paritaria que propone la gestión Vidal le haría perder entre 15 y 20 puntos al poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Villegas consideró que "este paro en realidad no es otra cosa que una de las actividades que algunos dirigentes gremiales plantearon como parte de las actividades de la contra cumbre del G20".

Asimismo, Villegas acentuó que está claro que este año "muchas de las huelgas docentes siguieron esta lógica y ni si quiera estuvieron vinculadas a reclamos salariales". En paralelo, el funcionario enfatizó que los gremios docentes pararon por el día de la mujer, "para decirle no al FMI"; en repudio a las "escaramuzas" de los docentes de Chubut; hicieron una huelga de medio día por la demora de unas horas en el depósito de los sueldos y ahora este nuevo paro tiene la consigna contra el presupuesto 2019.

"Lo peor de todo es que con este tipo de acción política deterioran la educación pública", advirtió.

"La gobernadora aumenta impuestos, autoriza aumentos de tarifas y no permite que se actualicen los salarios. Le reclama al Gobierno Nacional que se actualice el Fondo del Conurbano por inflación, lo mismo le pedimos nosotros", indicó el sindicalista.

"Lamentablemente estamos en situación de paro. La paritaria no se cerró, el Gobierno no tuvo intención de generar un canal de dialogo y negociación con nosotros. Intentaron poner pautas salariales a la baja y hoy estamos reclamando por salarios dignos y por escuelas seguras", dijo Baradel.