La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba) y de la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba) reclamaron “una urgente reunión” al director general de Cultura y Educación de la provincia, Gabriel Sanchez Zinny, para discutir aumentos de salarios y rechazaron la propuesta de un 15 por ciento de incremento sin cláusula gatillo. En tanto, desde el gobierno de María Eugenia Vidal dijeron a Télam que aún no se definió cuándo realizarán la convocatoria a la paritaria, pero destacaron que “se vienen manteniendo reuniones de trabajo” con los representantes gremiales.

La secretaria general de la FEB, Mirta Petrocini, dijo que “ya mandamos cuatro notas al ministro requiriéndole que nos convoque porque la última reunión de comisión técnica salarial fue el 30 de noviembre y no tuvimos más novedades”. Reconoció que hubo otras reuniones de comisión en donde se abordaron cuestiones relacionadas con la infraestructura escolar y las condiciones laborales “pero no de comisión técnica salarial, que es en la que debemos discutir con anticipación la cuestión salarial”.

“Después (cuando hay paros) viene la demonización de los sindicatos y se culpa a los docentes por no empezar las clases cuando año tras año reclamamos comenzar a a discutir salarios justos y dignos con anticipación”, reflexionó Petrocini. En ese marco, expresó el deseo del gremio de “no estar a horas de inicio del ciclo lectivo con el tiempo justo” en la discusión salarial. ‘Cuando hacen ofertas, hay que respetar los tiempos de la consulta a las bases, a los docentes de cada distrito, para que digan si la aceptan o no”, explicó la dirigente. “Vamos a exigir la cláusula gatillo porque permitió que no se pierda poder adquisitivo. El por qué no necesita de mucha explicación: todos los días aumentan las tarifas, los servicios, la comida. Hay que sentarse a discutir urgentemente”, finalizó.