El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, pidió hoy al gobierno de la provincia de Buenos Aires que convoque "urgente" a los gremios docentes a una nueva reunión paritaria y que “mejore la propuesta” de aumento salarial.

Dirigentes de los gremios FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA brindaron este martes una conferencia de prensa, en esta capital, en la que volvieron a reclamar a la administración de María Eugenia Vidal por un incremento salarial superior a la meta oficial de inflación.

"Esta semana los sindicatos no vamos a hacer medidas de fuerza. El gobierno tiene la responsabilidad de convocarnos y mejorar la propuesta”, aseveró Baradel en diálogo con Télam.

En ese marco, relató que este jueves y viernes los maestros llevarán a cabo asambleas en las escuelas bonaerenses y luego mantendrán reuniones de delegados “para analizar pormenorizadamente la situación”.

"Creemos que no nos convocan porque no tomaron la decisión de mejorar la oferta y no quieren quedar en evidencia ante la sociedad”, planteó el dirigente gremial, al tiempo que denunció “el cierre de cursos de bachilleratos de adultos” y opinó que “se está llevando adelante un ajuste”.

En contra cara, los gremios docentes de la provincia de Entre Ríos realizarán mañana un paro de 24 horas en rechazo al aumento salarial de 16,3% en dos tramos propuesto por el gobierno de Gustavo Bordet, que anunció que descontentará el día no trabajo.

En ese marco, además, resolvieron otro paro de 48 horas para el 21 y 22 de marzo si no reciben antes del 19 de marzo una propuesta superadora al aumento del 16,3% a pagarse en dos tramos, el primero en marzo y el segundo en agosto.

El gobierno entrerriano remarcó que habían pedido que las negociaciones se realicen con los chicos en las aulas. En ese sentido, recordó que se formularon “tres propuestas superadoras atendiendo las solicitudes de los gremios”, a la vez que aseguró que se comprometieron a “revisar el incremento si la inflación superaba nuestra oferta salarial”.

El texto oficial remarcó también que “otras provincias, que realizaron ofertas inferiores a la nuestra, continúan las negociaciones con los niños en las aulas”.

En la misma línea, en la Ciudad de Buenos Aires, la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Latorre, exigió la convocatoria a una nueva reunión paritaria por parte del gobierno provincial y manifestó que en los cuatro encuentros mantenidos hasta el momento la propuesta “fue la misma: 15 por ciento de aumento en tres tramos, sin cláusula gatillo”.

"Nosotros estamos esperando en cada aula de cada escuela que Vidal nos convoque para hacer una oferta diferente”, afirmó Latorre, quien sostuvo que, con esa propuesta, un maestro que recién comienza a trabajar cobraría 12.500 pesos y eso no le alcanza “ni para pagar la luz”.

Respecto del presentismo, se propuso a los maestros un reconocimiento anual para este año de hasta 6.000 pesos en cuotas bimestrales.