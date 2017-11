El titular de UDA y Secretario de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Sergio Romero, scon el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, ocasión en la que abordaron la reforma previsional, laboral e impositiva que está impulsando. El dirigente santafesino remarcó la preocupación "por los cambios que se quieren realizar respecto de las jubilaciones" y consideró la necesidad de "sostener los sistemas solidarios y de reparto del régimen especial docente".

El dirigente docente pidió que el Ejecutivo "no avance sobre los derechos adquiridos de los trabajadores en cuestiones previsionales", en particular respecto de la edad jubilatoria. "Es impensado que se pueda ejercer la profesión docente a edades avanzadas", consideró Romero y a su vez indicó la necesidad de que el pago de la movilidad jubilatoria a los docentes se continúe realizando por el índice Remuneración Imponible Promedio Docente (RIPDOC), a efectos de no disminuir el poder adquisitivo de estos haberes previsionales, y recordó que para sostener este régimen los docentes aportan un 2% más al Anses.

A consideración del titular de UDA y la secretaría educativa de la CGT Triaca se mostró receptivo de lo expresado en el encuentro y continuarán analizando las cuestiones.