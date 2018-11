El Gobierno bonaerense ofreció hoy a gremios docentes elevar al 32% el ajuste salarial anual, dos puntos por encima de la última propuesta, y un bono de $7.000 por única vez, lo cual fue rechazado por los sindicatos, que podrían definir otra medida de fuerza.

Pese al rechazo gremial, la gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que la suba del 2% y el bono serán pagados a todos los docentes, como así también a los empleados estatales de la Provincia, de los que la mitad de los gremios aceptó la oferta.

En una conferencia de prensa que ofreció tras la reunión junto con los ministros encargados de la negociación, Vidal dijo que "continuará el diálogo" con los sindicatos para intentar cerrar el conflicto más largo en una década, en el que se produjeron 20 reuniones paritarias, 11 propuestas y 29 días de paro.

Inesperadamente para los gremios, la propuesta también comprende un aumento escalonado del 20% para 2019, dividido de la siguiente manera: 4% en enero; 4% en marzo; 4% en mayo y otro porcentaje similar en julio, con cláusula de adecuación automática si la inflación para ese mes supera el 16% acumulado.

Además, otro 2% adicional desde septiembre y otro porcentaje igual desde noviembre, con lo que llegaría al 20%, y cláusula de revisión a fin de año.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró que el aumento a los docentes de la provincia durante 2018, bajo todo concepto, es del 38 por ciento, lo cual, afirmó, "compensa incluso tiene una pequeña ganancia respecto de lo que cobró en los doce meses de 2017". Puntualizó que durante el año los docentes percibieron un 32,4% de aumento, más un 4% por presentismo y el 1,7% en concepto de material didáctico, a lo que se suma el bono de fin de año de 7.000 pesos.

Luego de detallar los montos, enfatizó: "No regateamos, no especulamos no reservamos un peso; es la mejor propuesta que podemos hacer".

Rechazo

Tras la reunión realizada en la sede del Ministerio de Economía, los integrantes del Frente de Unidad Docente rechazaron en duros términos las propuestas y advirtieron que en las próximas horas anunciarán medidas de fuerza, pese a que ya quedan pocos días para terminar el ciclo lectivo. "Para cerrar el año, la gobernadora nos ofrece un aumento de $108 al salario básico", cuestionó el secretario general del gremio Suteba, Roberto Baradel.

Consideró que la oferta es una "vergüenza, no respeta a los docentes, no respeta a la educación pública" y añadió que "están cerrando el año con un aumento del 32% cuando la inflación, por lo menos, será de un 47%. Es decir, 15 puntos abajo".

En ese sentido, sostuvo: "El tema del bono ni siquiera respeta los cargos docentes" y expresó que "de ninguna manera vamos a firmar una pauta salarial a la baja".

La titular de FEB, Mirta Petrocini, adelantó: "Nos vamos a reunir para hacer el anuncio de las actitudes que vamos a asumir con respecto a esta última propuesta".