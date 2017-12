La diputada Victoria Donda (Libres del Sur) consideró que la reforma previsional es "una ley que se gana o se pierde en la calle" y afirmó que el bono que propone el Gobierno para compensar a los jubilados "es casi una tomadura de pelo".

Para Donda, que la norma no se apruebe el lunes, como pasó el jueves en la fallida sesión en la Cámara de Diputados, es un escenario que "se podría repetir si ocupamos el espacio público con nuestra voz y planteamos que es una ley perversa que les toca el bolsillo a los jubilados y a los más pobres del país".

"Es una ley que se gana o se pierde en la calle", afirmó la legisladora en declaraciones a FM La Patriada. Consultada sobre el bono que surgió como alternativa del Gobierno para compensar a los jubilados, planteó que es "es casi una tomadura de pelo". Según su crítica, el bono será "por una vez, $ 700 para los que tienen aportes y $ 350 para los que no lo tienen". "Salvo marzo, el resto del año no hay compensación. Y a los chicos de la AUH no les dan nada", cuestionó.