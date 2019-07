Este viernes 12 de junio habrá un paro de colectivos de la UTA que abarcará casi la totalidad del país: salvo en el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, los choferes harán una retención de tareas en reclamo por un aumento salarial.

El chofer Daniel Oundjian, integrante de la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA), confirmó a BAE Negocios que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no habrá paro de colectivos, ya que allí se cumplió el acuerdo para una suba del sueldo en un 20% y un bono de 16 mil pesos para los trabajadores del sector negociado con la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP). Sin embargo, en las provincias se niegan a pagarlo.

"El AMBA ya arregló el salario. El reclamo se está haciendo porque las empresas del interior del país, en la FATAP, no pagaron el aumento acordado del básico y los no remunerativos. Ellos lo que aducen es que como tienen tarifas y no subsidios, el Gobierno les congeló la tarifa y no les quiere reconocer el subsidio del nuevo acuerdo salarial, por lo que no quieren dar el aumento. Para nosotros el aumento es para todo el país", explicó Oundjian.

En este sentido, aclaró que el paro se llevará a cabo en todo el país "a menos que hoy", en el marco de las negociaciones que tendrán lugar en el Ministerio de Trabajo por la tarde, "se haga algún acuerdo o compromiso de que lo van a pagar, o que el Gobierno le decrete algún tipo de conciliación obligatoria, aunque en un aumento salarial no correspondería".

En tanto, aseguró que no está previsto que líneas del conurbano o de la Ciudad se adhieran al paro a pesar de haber alcanzado un acuerdo salarial, "a menos que individualmente en alguna línea tengan un reclamo que pueda generar una medida de fuerza por incumplimientos de la empresa".

Mientras, en algunos puntos del país el paro ya comenzó. En la ciudad de General Roca, en Río Negro, la medida de fuerza comenzó hoy a la mañana, en adhesión a la disposición de la UTA, gremio en el cual se nuclean los trabajadores de la empresa de transporte 18 de Mayo. Los choferes exigen el pago total del mes de junio, el aguinaldo, cinco mil pesos no remunerativos acordados con el gremio y el aumento acordado en paritarias.

En Tucumán, el paro comenzó el sábado y duró hasta hoy, por lo que no hubo colectivos durante cinco días. Los delegados de la UTA de esa provincia y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y las empresas transportistas llegaron a un acuerdo para el pago adeudado de los suelos, pero si no se cumple para el jueves 17, se retomarán las medidas de fuerza. Aún así, Aetat prevé que se sumará al paro a nivel nacional de mañana.

En Corrientes, los trabajadores afiliados a la UTA reclaman la falta de pago del aguinaldo. Por su parte, en Jujuy el paro durará 48 horas, a partir de mañana, en reclamo por el incumplimento de la liquidación de haberes de junio, el aguinaldo y la imposibilidad de las empresas de afrontar el pago de las obras sociales.